DT de Corinthians dio firme calificativo al rendimiento de André Carrillo: "No veo ninguna..."

Con gol de Bidu, Corinthians de Brasil le ganó 1-0 a Racing de Uruguay en calidad de visita por la jornada 5 del Grupo C de la Copa Sudamericana 2025. Este resultado le da mucha confianza al equipo carioca de cara a la última fecha del certamen, donde están a un paso de firmar su clasificación a la siguiente ronda. Bajo ese contexto, Dorival Júnior, DT del 'Timao' habló en el post partido.

DT de Corinthians habló sobre el rendimiento de André Carrillo

Vale enfatizar que, la 'Culebra' recién pudo ingresar a partir del minuto 46 de la segunda mitad. Motivo por el cual, durante la conferencia de prensa, el exestratega de la selección brasileña aprovechó para elogiar el rendimiento del atacante peruano quien pasó a desempeñarse como extremo por derecha ante 'La Escuelita'.

André Carrillo es pieza fundamental en Corinthians esta temporada/

"Es un rol que domina a la perfección. No veo ninguna dificultad. Al contrario siempre encuentra espacios importantes y crea buenas situaciones. Es un sector que conoce, donde se siente muy cómodo y puede aportar mucho a nuestro equipo", sostuvo.

(Video: Corinthians TV)

Del mismo modo, el entrenador de Corinthians subrayó que el objetivo de todo el comando técnico es darle mayor rotación a los futbolistas en cada partido, a fin de que no padezcan de algún tipo de lesión.

"Estamos intentando evitar lo que vemos en todos los equipos, problemas musculares, sacando a veces a tres jugadores de cada partido. Estos cambios seguirán ocurriendo porque es una secuencia muy grande que puede llevar a mejores resultados. ¿Recuerdas la actuación contra Flamengo? Queremos evitar que se produzca una actuación como esa", agregó Dorival Júnior.

El análisis de Dórival Júnior tras el triunfo ante Racing de Uruguay

Para sentenciar, el entrenador de 63 años destacó el resultado final del encuentro, muy al margen del desempeño en colectivo del equipo. "El objetivo era el resultado, no importaba si lo hacíamos bien. El resultado fue ideal, pero no se dio, para nosotros era muy importante la practicidad del resultado. Como todos éramos conscientes de ello, es natural que de repente tengamos que acelerar demasiado a veces, no optando por la mejor decisión", acotó el DT.

Próximo partido de Corinthians:

El 'Timao' volverá a las canchas de juego por el Brasileirao ante Santos en el Estadio Neo Química Arena. El partido se disputará este domingo 18 de mayo a partir de las 14:00 horas locales de Perú y 16:00 horas de Brasil.