DT de Corinthians dio sorpresivo comentario tras reemplazar a André Carrillo: "Nos falta..."

Corinthians de Brasil dio inicio a la era Dorival Júnior con una goleada 4-2 ante Inter por el Brasileirao. Sin embargo, en su segundo partido, el 'Timao' no pudo hacerse fuerte de local y empató 1-1 ante América de Cali en el Estadio Neo Química Arena, válido por la fecha 4 del Grupo C de la Copa Sudamericana 2025.

DT de Corinthians explicó el cambio de André Carrillo ante América de Cali

Tras el pitazo final, el entrenador de elenco carioca habló en rueda de prensa y en una de las preguntas fue consultado sobre por qué decidió cambiar al futbolista André Carrillo y Breno Bidón. Al respecto, el estratega respondió que junto al comando técnico priorizaron dominar el centro del campo. Y es que, como se recuerda, en este duelo, la 'Culebra' comenzó las acciones en la posición de extremo por derecha.

André Carrillo fue titular en el empate de Corinthians ante América de Cali

"Posesión del balón en el equipo contrario, necesitamos llenar el medio. Bidon no es un centrocampista defensivo, tiene las características de un mediocampista. Coronado está ganando espacio. La intención principal es tener un mayor acolchado para igualar el intercambio de pases del equipo contrario. Creo que en la segunda parte mejoramos bastante, acortamos el campo, empezamos a tener más posesión, pero nos falta mucho para encontrar la consistencia del equipo en un partido", sostuvo el DT.

A su vez, Dorival Júnior también fue enfático respecto a los próximos fichajes del club y admitió que la directiva analiza la llegada de nuevos refuerzos, considerando que los demás equipos como Flamengo y Palmeiras tienen una plantilla mucho más fortalecida.

"Es muy difícil decir algo en ese sentido, tenemos que ser conscientes de que este es un grupo que se ha ido formando durante prácticamente un año, ha ido cambiando, sumando buenas piezas, piezas importantes, no es un grupo del todo formado, todavía no, tenemos que ser conscientes de eso. La gran diferencia entre algunos equipos de fútbol brasileños es que ellos ya tienen un plantel armado, no sólo un equipo jugando, sino un excelente grupo. Estos equipos están adelante, es natural, todos los demás corren detrás de ellos, es lo que viene pasando", sentenció.

Valor en el mercado de André Carrillo

Según el portal internacional Transfermarkt, André Carrillo está tasado en 1.20 millones de euros en el mercado de pases a sus 33 años. En su mejor momento, la 'Culebra' alcanzó los 12 millones de euros con Sporting de Lisboa en el 2015.