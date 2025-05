Corinthians estaría muy cerca de fichar a Pedro Aquino, según prensa brasileña

Según el medio brasieño RTI Esporte, Pedro Aquino estaría cerca de fichar por el Corinthians, tras la autorización del nuevo técnico Dorival Júnior. Los agentes del mediocampista de la selección peruana contactaron al principio de esta semana al nuevo técnico de André Carrillo.

Lo expresado por el portal de Brasil indica que al técnico que tuvo su paso por la selección de Brasil, le gusta el nombre de Aquino y ha dado su visto bueno para la llega del actual jugador del Santos Laguna de México. El encargado de cerrar esta negociación sería el director del club, Fabinho Soldado.

Pedro Aquino podría llegar a Corinthians

El medio deportivo también menciona que por ahora no hay negociaciones en marcha, pero se espera que las partes hablen en los próximos días. El Santos de tierras mexicanas no vería con malos ojos la partida del volante peruano, lo cual no dificultaría la salida de Pedro Aquino al Corinthians.

Cabe mencionar que, el jugador de 30 años tiene contrato hasta junio de 2026 y que su club no abriría una posible venta por meos de 1.5 millones de dólares, equivalente a 8.5 millones de reales al cambio. Los agentes del ex futbolista de Sporting Cristal, Jorge Orriola y Luis Claudio Nunes, creen que se puede reducir el monto que pide Laguna.

Pedro Aquino estuvo en la mira de Flamengo y Botafogo

Tras esta posible llegada, Pedro Aquino también recibió interés de otros clubes brasileños, estamos hablando Flamengo y Botafogo. El mediocampista estuvo muy cerca de fichar por Botafogo a inicios de 2025. Santos Laguna aceptó negociar por cerca de 2 millones de dólares. El salario del jugador era considerado accesible para el club brasileño. Incluso envió un video presentando su estilo de juego a la directiva de Botafogo. La salida del DT Artur Jorge frenó la operación; Flamengo solo mostró interés inicial.