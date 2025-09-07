Universitario sorprendió con inesperadas incorporaciones para la temporada: "Estas son..."

Universitario continúa con sus preparativos durante la fecha FIFA de septiembre, manteniendo como firme objetivo seguir en la lucha por el título del Torneo Clausura 2025. Los cremas apuntan a conquistar la Liga 1 y alcanzar el tan ansiado tricampeonato nacional. En medio de este panorama, el cuadro merengue sorprendió a sus hinchas al anunciar cinco nuevas incorporaciones.

Mediante sus redes sociales, Universitario sorprendió a sus hinchas al anunciar nuevas incorporaciones. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de jugadores que se sumarán al plantel de Jorge Fossati para el Clausura, sino de cinco marcas que se unen como aliadas para los socios adherentes de Cusco.

"Cusco se une a la sociedad eterna. Estas son las marcas que comparten nuestra pasión y brindarán valiosos beneficios a los socios adherentes de Cusco", fue el mensaje que publicó Universitario en su cuenta de 'X', acompañado de los logos de las empresas que forman parte de esta alianza.

Universitario anunció la alianza con cinco marcas.

Las marcas que ahora integran la familia crema son: Multident, Emiliana Restaurantes, Jonas Restaurantes, La Fábrica Restaurantes y Montalvo. Gracias a este acuerdo, los socios merengues en Cusco podrán acceder a diversos descuentos y beneficios exclusivos.

Próximo partido de Universitario

Universitario tendrá que continuar sus preparativos en pleno parón de selecciones para poder enfrentar de la mejora manera a Melgar el 14 de septiembre en condición de visita. De acuerdo con lo programado por la Liga 1, este duelo se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA a las 3:00 p.m. (hora peruana).

Los cremas no pueden desentonar y están obligados a quedarse con la victoria ante uno de los equipos más duros del campeonato, pues una caída podría poner en riesgo su liderato en la tabla de posiciones.