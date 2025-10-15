0

¿Batacazo y vuelta a la Liga 1? Banfield toma firme decisión con Diego Romero, ex Universitario

Diego Romero no goza de continuidad en Banfield de Argentina, por lo que el DT Pedro Troglio tomó firme medida con el ex Universitario de Deportes.

En las últimas horas, Argentina ha dado de qué hablar sobre Diego Romero y su estadía en Banfield de Argentina. Como se recuerda, el golero dejó Universitario de Deportes en busca de continuidad en el exterior, pero de momento no ha pasado de disputar un partido con la escuadra del 'Taladro'.

En medio de ello, el reconocido portal argentino "Planeta Banfield" ha confirmado la decisión que tomó el comando técnico, liderado por Pedro Troglio, con el exportero de Universitario. Resulta, que todo apunta a que el golero nacional sea titular para el siguiente encuentro ante Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

A espera de una confirmación oficial para el día del partido, Troglio optará por poner al guardameta peruano en este choque que será clave para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones. Como se conoce, el jugador solo ha afrontado un apartido con Banfield, siendo en la Copa Argentina en el mes de abril del 2025.

"El peruano se perfila como titular. Existen grandes posibilidades de que Diego romero esté en el arco, el próximo sábado contra independiente Rivadavia. Troglio tiene que tocar arriba, los centrales y el arquero. Ganen o no vuelvan", fue la información del portal "Planeta Banfield".

Portal de Banfield informa titularidad de Diego Romero.

Se presume que Diego Romero impulsó esta decisión con su llamado a la selección peruana, por lo que ahora la apuesta de Pedro Troglio será por el exguardameta crema que pretende ganarse el puesto a como de lugar. Un momento clave para nuestro compatriota que quiere crecer en el exterior.

¿En cuánto está cotizado Diego Romero?

El portero Diego Romero tiene un valor de mercado de 700 mil euros a sus 24 años de edad. Desde su salida de Universitario, la cifra se ha mantenido pese a no tener la continuidad con Banfield de Argentina. El golero espera sumar minutos con su actual club y crecer considerablemente en esta etapa de su carrera.

