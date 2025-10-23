0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Luis Advíncula y su nuevo 'guiño' a Alianza Lima tras rumores sobre su llegada en 2026

El futbolista de Boca Juniors fue consultado si estará fichando por Alianza Lima para el siguiente año y su reacción dejó mucho qué desear para los hinchas blanquiazules.

Jasmin Huaman
Luis Advíncula habló sobre su llegada a Alianza Lima.
Luis Advíncula habló sobre su llegada a Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero /La fe del Cuto
En medio de los rumores sobre los jugadores que saldrán del club íntimo o quiénes serán los nuevos fichajes para la temporada 2026, uno de los nombres que más resalta es el de Luis Advíncula. A pesar de que todavía tiene contrato con Boca Juniors, todo parece indicar que el 'Xeneize' no ve con malos ojos un ingreso económico por el peruano.

Luis Advíncula fue denunciado en Argentina.

Durante las últimas semanas, el nombre de Luis Advíncula ha generado revuelo en Perú, pero más aún en el ambiente blanquiazul. Incluso, también se ha especulado sobre el precio que podría tener el actual jugador de Boca Juniors, pero esto fue desmentido por el mismo Franco Navarro Mandayo.

Luis Advíncula podría llegar a Alianza Lima

Los rumores de Luis Advíncula fichando por Alianza Lima han llegado hasta Buenos Aires y los medios de dicho país también o han vinculado con su regreso a Perú; sin embargo, la palabra del jugador no se ha conocido hasta ahora. En una entrevista con Luis Guadalupe en su programa 'La fe del Cuto', el 'Rayo' romperá su silencio sobre su futuro para la siguiente temporada.

En el adelanto, se ve al 'Cuto' Guadalupe preguntarle acerca de su llegada a La Victoria. "He traído un presente y consultarte, ¿qué de cierto hay sobre las noticias que dicen que tú regresas a Perú y vas a jugar por Alianza Lima? ¿Será cierto eso?", dijo el exfutbolista.

Luis Advíncula

(Foto: 'La fe del Cuto')

El gesto de Luis Advíncula fue de total sorpresa, pero solo falta esperar a lo que será la respuesta completa del jugador en el programa del 'Cuto' que se podrá ver por YouTube.

Luis Advíncula y su valor en el mercado actual

Tras varios años jugando para clubes fuera de Perú, todo parece indicar que Luis Advíncula podría marcar su regreso para el fútbol peruano y lo haría vistiendo la camiseta de Alianza Lima. El valor actual del jugador de Boca Juniors es de 300 euros según Transfermarket.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

