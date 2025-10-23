- Hoy:
Luis Advíncula y su nuevo 'guiño' a Alianza Lima tras rumores sobre su llegada en 2026
El futbolista de Boca Juniors fue consultado si estará fichando por Alianza Lima para el siguiente año y su reacción dejó mucho qué desear para los hinchas blanquiazules.
En medio de los rumores sobre los jugadores que saldrán del club íntimo o quiénes serán los nuevos fichajes para la temporada 2026, uno de los nombres que más resalta es el de Luis Advíncula. A pesar de que todavía tiene contrato con Boca Juniors, todo parece indicar que el 'Xeneize' no ve con malos ojos un ingreso económico por el peruano.
Durante las últimas semanas, el nombre de Luis Advíncula ha generado revuelo en Perú, pero más aún en el ambiente blanquiazul. Incluso, también se ha especulado sobre el precio que podría tener el actual jugador de Boca Juniors, pero esto fue desmentido por el mismo Franco Navarro Mandayo.
Luis Advíncula podría llegar a Alianza Lima
Los rumores de Luis Advíncula fichando por Alianza Lima han llegado hasta Buenos Aires y los medios de dicho país también o han vinculado con su regreso a Perú; sin embargo, la palabra del jugador no se ha conocido hasta ahora. En una entrevista con Luis Guadalupe en su programa 'La fe del Cuto', el 'Rayo' romperá su silencio sobre su futuro para la siguiente temporada.
En el adelanto, se ve al 'Cuto' Guadalupe preguntarle acerca de su llegada a La Victoria. "He traído un presente y consultarte, ¿qué de cierto hay sobre las noticias que dicen que tú regresas a Perú y vas a jugar por Alianza Lima? ¿Será cierto eso?", dijo el exfutbolista.
(Foto: 'La fe del Cuto')
El gesto de Luis Advíncula fue de total sorpresa, pero solo falta esperar a lo que será la respuesta completa del jugador en el programa del 'Cuto' que se podrá ver por YouTube.
Luis Advíncula y su valor en el mercado actual
Tras varios años jugando para clubes fuera de Perú, todo parece indicar que Luis Advíncula podría marcar su regreso para el fútbol peruano y lo haría vistiendo la camiseta de Alianza Lima. El valor actual del jugador de Boca Juniors es de 300 euros según Transfermarket.
