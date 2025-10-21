- Hoy:
Así informó la prensa argentina sobre Luis Advíncula tras denuncia por accidente vehicular
Luis Advíncula fue denunciado en Argentina por protagonizar un accidente de tránsito y los medios locales no dudaron en pronunciarse.
Este martes, Luis Advíncula se convirtió en un personaje viral luego de conocerse la denuncia en su contra por provocar un accidente vehicular en la localidad de Canning, en Ezeiza, Argentina. Imágenes de las cámaras de seguridad de la calle donde ocurrió el hecho se difundieron y generaron diversas reacciones.
De acuerdo a la prensa de dicho país, el lateral de la selección peruana fue denunciado en agosto, pero “la misma no fue ratificada judicialmente y en tanto no está imputada”. El problema para el ‘Rayo’ se agravó debido a que intentó fugarse del lugar tras chocar por meterse a una rotonda en sentido contrario.
Medios argentinos reaccionaron sobre Luis Advíncula tras accidente
“Denunciaron al jugador de Boca Juniors, Luis Advíncula por causar un choque en la ruta”, “Qué se sabe de la situación de Advíncula, acusado de fugarse tras un choque”, “Luis Advíncula chocó y lo denunciaron por intento de fuga”, “Denuncian a Luis Advíncula por intentar fugarse tras provocar accidente”, indicaron algunos medios argentinos.
TyC Sports informó así sobre Luis Advíncula
La Nación tituló así sobre caso de Luis Advíncula
La denunciante no dudó en difundir el video en redes sociales e indicó que la Policía encontró el vehículo del ‘Rayo’, pero que no prosiguió con los procedimientos correspondientes, según contó en su cuenta de TikTok: “Te choca Advíncula, se da a la fuga y la Policía lo encuentra. ¿Adivinen si la Policía labró un acta? JA”
¿Luis Advíncula involucrado en otro accidente?
“Para colmo, no fue la única coalición vial en la que estuvo inmerso Advíncula en el último tiempo. El 12 de octubre al mediodía, tycsports.com pudo confirmar que el peruano chocó contra el guardarraíl de la Autopista 25 de Mayo con la parte delantera del mismo Mercedes Benz, acto que le ocasionó la rotura y la pérdida de líquido hidráulico sobre la cinta asfáltica”, indicó el medio TyC Sports.
