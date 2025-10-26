- Hoy:
¿Fichaje? Santamaría mencionó a Luis Advíncula en plena celebración de Universitario: "Como..."
En plena celebración del tricampeonato, Anderson Santamaría impactó a los hinchas de Universitario tras mencionar a Luis Advíncula, jugador que no seguirá en Boca.
Universitario ganó a ADT en Tarma y se coronó tricampeón de la Liga 1. En el camerino, los jugadores cremas celebraron la gesta y decidieron utilizar sus redes sociales para compartir con sus seguidores.
Aldo Corzo, capitán del equipo, fue uno de ellos. El defensor, acompañado con Horacio Calcaterra, estaban señalando que ya son tricampeones. En eso se acercan a Anderson Santamaría.
'Santa', como le dicen sus compañeros, recordó su autogol, que le dio el 1-0 parcial a ADT, y recordó la famosa frase de Luis Advíncula.
"Como diría 'Luchito' Advíncula, celebro como pend... y casi la ca..", expresó el jugador de Universitario, que llegó al club para el Clausura y se ganó un lugar en el equipo de Jorge Fossati.
Así celebró Universitario el tricampeonato
Mediante las redes sociales, se viralizó un vídeo donde jugadores de Universitario imitan el baile que realizan en Alianza Lima. Incluso, en sus redes sociales, el cuadro crema señaló lo siguiente: "Los tricampeones bailan como quieren".
Álex Valera respondió a sus críticos
Álex Valera dio fuerte comentario cuando le preguntaron por las críticas que recibió durante la temporada. El delantero señaló que solo se mentalizó en responder en la cancha.
"Yo dije que todo queda en el campo, son cosas que pasan. Todos los que hablan de mí o me critican, yo solamente me dedico a entrenar y trabajar para dar el 100 %, porque es lo único que importa acá", expresó el atacante a L1 MAX.
