Universitario es tricampeón de la Liga 1

¿Fichaje? Santamaría mencionó a Luis Advíncula en plena celebración de Universitario: "Como..."

En plena celebración del tricampeonato, Anderson Santamaría impactó a los hinchas de Universitario tras mencionar a Luis Advíncula, jugador que no seguirá en Boca.

Jesús Yupanqui
Anderson Santamaría sorprendió cuando mencionó a Luis Advíncula en pleno festejo.
Anderson Santamaría sorprendió cuando mencionó a Luis Advíncula en pleno festejo. | FOTO: AFP
Universitario ganó a ADT en Tarma y se coronó tricampeón de la Liga 1. En el camerino, los jugadores cremas celebraron la gesta y decidieron utilizar sus redes sociales para compartir con sus seguidores.

Tabla de posiciones Liga 1 2025 y Acumulado con la fecha 16 del Clausura

PUEDES VER: Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Clausura 2025: resultados de la fecha 16

Aldo Corzo, capitán del equipo, fue uno de ellos. El defensor, acompañado con Horacio Calcaterra, estaban señalando que ya son tricampeones. En eso se acercan a Anderson Santamaría.

'Santa', como le dicen sus compañeros, recordó su autogol, que le dio el 1-0 parcial a ADT, y recordó la famosa frase de Luis Advíncula.

"Como diría 'Luchito' Advíncula, celebro como pend... y casi la ca..", expresó el jugador de Universitario, que llegó al club para el Clausura y se ganó un lugar en el equipo de Jorge Fossati.

Así celebró Universitario el tricampeonato

Mediante las redes sociales, se viralizó un vídeo donde jugadores de Universitario imitan el baile que realizan en Alianza Lima. Incluso, en sus redes sociales, el cuadro crema señaló lo siguiente: "Los tricampeones bailan como quieren".

Álex Valera respondió a sus críticos

Álex Valera dio fuerte comentario cuando le preguntaron por las críticas que recibió durante la temporada. El delantero señaló que solo se mentalizó en responder en la cancha.

"Yo dije que todo queda en el campo, son cosas que pasan. Todos los que hablan de mí o me critican, yo solamente me dedico a entrenar y trabajar para dar el 100 %, porque es lo único que importa acá", expresó el atacante a L1 MAX.

Jesús Yupanqui
