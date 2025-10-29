No es Advíncula: futbolista de Boca Juniors fue convocado a la selección peruana

¡Sorpresa! La selección peruana sigue buscando futbolistas en clubes de otros países, pero que cuenten con raíces incaicas o algún detalle que les permita ser convocados a la Blanquirroja. En ese sentido, ahora el equipo de todos sorprendió llamando a un habilidoso jugador de Boca Juniors que no es Luis Advíncula. Te contamos de quién se trata.

Según el periodista César Mosquera, el combinado patrio decidió llamar a tres futbolistas que militan en el extranjero para el próximo microciclo de la Sub-14. Uno de ellos es Taylor Peña, talentoso y prometedor lateral derecho que desde el 2022 se encuentra jugando en las inferiores de la escuadra 'Xeneize'. Los trabajos en la Videna se llevarán a cabo desde el 8 al 20 de diciembre.

El defensor nacido en el 2011 es una de las principales estrellas que tiene Boca Juniors en su categoría y por eso fue convocado a la selección peruana pensando en el futuro. Si bien todavía es muy joven para pensar en las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2030, es importante que la Federación Peruana de Fútbol lo familiarice con nuestro país desde joven. Peña puede jugar para la Blanquirroja debido a que, pese a haber vivido toda su vida en Argentina, tiene familia peruana y nació en Lima.

Taylor Peña fue convocado a la selección peruana.

Selección peruana convocó más 'extranjeros'

Sin embargo, Taylor Peña no es el único llamado a la selección peruana para el nuevo microciclo, ya que también está Aaron Oyague del Cornellá Sub-15 de Cataluña, España. El guardameta incaico tiene muchas habilidades y en algunos años podría terminar defendiendo los postes de la Blanquirroja absoluta. Puede defender nuestros colores debido a que cuenta con padre peruano y madre húngara, pese a que nación en la nación ibérica.

Finalmente está Christian Vigil, mediocampista que brilla en el AC Milan Sub-15 y es una de las principales promesas que tiene nuestro balompié. El talentoso volante se encuentra en el club italiano desde el 2016 y puede jugar para la Bicolor debido a que su padre es peruano y su madre italiana.