¡Se lo perdió Perú! Jugador de Liga 1 fue convocado a selección asiática eliminada del Mundial

La Liga 1 2025 tendrá una pausa de dos semanas en noviembre para lo que será la fecha FIFA de selecciones nacionales. Un selecto grupo de jugadores serán convocados por Perú y otros combinados sudamericanos, pero a ellos se les unirá un elemento de importante club, que fue llamado por un combinado asiático que acaba de quedar fuera del Mundial 2026.

Lo que era un secreto a voces se confirmó este martes, pues Sport Boys hizo oficial que uno de sus futbolistas más importantes del plantel, Emilio Saba, recibió su primera citación a Palestina, con miras al partido ante Libia por la fase clasificatoria de la Copa Árabe de la FIFA 2025, que se disputará en Catar.

"¡Un Rosado internacional! Emilio Saba ha sido convocado a la selección nacional de Palestina para la próxima fecha FIFA. ¡Felicidades Rosado!", fue el mensaje con el que el cuadro rosado anunció la convocatoria de su defensor lateral a los 'Leones de Canaán' a través de sus redes sociales.

Emilio Saba, lateral de Sport Boys, fue convocado a la selección de Palestina. Foto: Sport Boys

Esta noticia se confirmó solo una semana después de que el periodista deportivo Ernesto Macedo diera la primicia de que el lateral derecho de la 'Misilera', quien también cuenta con nacionalidad peruana, había quedado apto para ser elegible por el elenco palestino y pueda debutar a nivel selecciones.

Emilio Saba fue convocado a la selección palestina para la fecha FIFA de noviembre. Foto: Composición GLR

¿Emilio Saba podría jugar por la selección peruana?

El lateral derecho de 24 años ha tenido la oportunidad de representar antes a la selección peruana en la categoría sub 23, disputando el Preolímpico de la categoría el 2024. Además, estaba siendo observado por Jorge Fossati para integrar la Bicolor mayor, pero sin concretarse esa posibilidad.

Emilio Saba fue el capitán de la selección peruana en el Preolímpico Sub 23 2024. Foto: Conmebol

Con el llamado de Palestina, las opciones que Saba represente a la Blanquirroja solo dependerá de una cosa, que el DT del combinado árabe decida no ponerlo ningún minuto frente a Libia. De esta forma, por reglamento FIFA aún tendría oportunidad de jugar por Perú.

Emilio Saba y las estadísticas con Sport Boys que lo llevaron a la selección de Palestina

De esta forma, Sport Boys perderá a una pieza clave en su equipo por unos días, pero podrá ser tomado en cuenta por el conjunto chalaco ni bien retorne para los últimos partidos del Clausura. El futbolista peruano-palestino llegó a mediados de año al club tras no tener mucha continuidad en Melgar y se convirtió en un importante elemento en el once titular del DT Juan Carlos Cabanillas, pues ha disputado 651 minutos en 10 duelos por Liga 1, dando una asistencia.