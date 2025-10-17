Christian Cueva estaría cerca de salir de Emelec de Ecuador por falta de pagos y malos manejos administrativos. Su futuro estaría en el fútbol peruano para jugar en un club grande de Lima. Una de las opciones sería Sport Boys. Es por eso que periodistas le preguntaron al flamante administrador sobre esta posibilidad y dejó un firme comentario.

Flamante administrador de Sport Boys dio rotundo comentario sobre el posible fichaje de Christian Cueva

En su presentación como nuevo administrador de Boys, Martín Noriega fue consultado sobre Christian Cueva y una posible fichaje para que forme parte del cuadro rosado en la próxima temporada de la Liga 1.

"Todo aquel cuyos objetivos, cuyos propósitos, intereses, sean los del Sport Boys, son bienvenidos. Eso es lo que tenemos que revisar", afirmó en primera instancia.

Video: Jax Latin Media

"A qué peruano no le gusta el juego de Christian Cueva. Tenemos que revisar las características que debemos sumar al plantel y eso está en evaluación", continuó.

Las palabras de Noriega no descartan del todo el interés hacia Cueva, ya que mencionó que si el jugador está comprometido con lograr grandes objetivos con el club rosado, será bienvenido.

Por otro lado, también afirmó que es importante revisar el perfil de quien van a contratar la siguiente temporada, por lo que el posible fichaje de Christian Cueva por Sport Boys se encuentra en análisis.

Christian Cueva desea irse de Emelec

El periodista César Merlo reveló que debido a retrasos de pagos y a raíz de una crisis económica que atraviesa Emelec de Ecuador, Christian Cueva tiene pensado volver al fútbol peruano para el mes de enero.