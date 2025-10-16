Mr. Peet dio rotundo comentario sobre Piero Cari tras triunfo de Alianza Lima: "Fue..."

Alianza Lima ganó 3-1 a Sport Boys en la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Uno de los destacados en el campo fue Piero Cari, quien ingresó desde el banquillo para impactar en el equipo. Por ello, Mr. Peet comentó sobre el talentoso juvenil y expresó una opinión contundente.

Mr. Peet dio rotundo comentario sobre Piero Cari tras rendimiento en Alianza Lima ante Sport Boys

Al término del encuentro entre Alianza y Boys, Mr. Peet usó el pospartido para dar su opinión sobre Cari, quien fue elegido como el mejor del partido por su gran rendimiento en la victoria del cuadro íntimo.

Video: L1MAX

"Fue determinante el ingreso de Cari, por eso terminamos eligiéndolo como el jugador de la cancha. El atrevimiento, la frescura. Cuando nosotros pedimos un '10'. No solamente tiene que jugar habilitando a sus compañeros, sino que tiene que pisar el área. No es el típico '10' que entrega y dice 'resuelve tú'. Es un chico que pisa el área y tiene gol", afirmó el reconocido comunicador.

Las palabras de Mr. Peet expresan el reconocimiento a Piero Cari por su buen desempeño ante Sport Boys, ya que desde que ingresó al partido a los 62 minutos del segundo tiempo por Sergio Peña, ayudó al equipo a lograr la victoria.

Además, destacó que el volante no solo es un jugador que da pase, sino que tiene ganas de entrar al área rival y anotar goles, como lo hizo ante el cuadro rosado en el Clásico Moderno.

Por otro lado, 'Cari' también tuvo unas palabras al término del partido, ya que el canal de transmisión, L1MAX, lo entrevistó para que dé su perspectiva sobre su rendimiento y su futuro en Alianza, faltando 5 fechas para el final del Torneo Clausura.

"Es mi primer gol. Siempre todos apoyándome. Le dedico a mi familia, a mi mamá y hermanita. Importante la victoria de hoy y los partidos que siguen. Seguiremos pensando en ganar en todos los partidos", concluyó.