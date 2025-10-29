La selección peruana se prepara para afrontar un nueva fecha FIFA en noviembre, donde enfrentará a Rusia y Chile por partidos amistosos. La 'Bicolor' espera poder seguir dando rodaje a los nuevos valores para definir a su equipo principal en el nuevo proceso. En medio de ello, se conoció que el DT Manuel Barreto decidió dejar fuera a una destacada figura.

La selección peruana busca conformar un plantel equilibrado entre juventud y experiencia para sus próximos amistosos. En ese panorama, uno de los nombres que se esperaba ver en la convocatoria era el de Renato Tapia. Sin embargo, recientemente se conoció que Manuel Barreto decidió no incluirlo en la lista definitiva.

La información fue revelada por el periodista Kevin Pacheco, quien señaló que la Federación Peruana de Fútbol no envió la carta de reserva al Al Wasl de Arabia Saudita, club donde milita el mediocampista, lo que confirma que no será considerado para los encuentros amistosos.

Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para la fecha FIFA de noviembre.

¿Por qué la selección peruana no convocará a Renato Tapia?

Según el propio comunicador, la ausencia del jugador se debe a que aún se encuentra recuperándose de un desgarro en la pierna derecha sufrido con su equipo, motivo suficiente para que el comando técnico opte por no arriesgarlo.

Cabe destacar que esta decisión no implica un cierre definitivo para el llamado “capitán del futuro” en futuras convocatorias. No obstante, su exclusión reaviva los rumores sobre una posible tensión con el cuerpo técnico, luego de la polémica publicación que realizó tras el arribo de Manuel Barreto a la dirección de la ‘Bicolor’.

Próximos amistosos de la selección peruana

La selección peruana afrontará dos exigentes amistosos internacionales en la próxima fecha FIFA. El primero será ante Rusia, el miércoles 12 de noviembre a las 8:00 p.m. (hora peruana), en el imponente Gazprom Arena de San Petersburgo. Posteriormente, la ‘Bicolor’ se medirá ante Chile el lunes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Stadion Fisht de Sochi.