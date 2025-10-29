El millonario monto que ganará Barcelona por jugar amistoso con la selección peruana en Lima

Todo apunta a que Barcelona finalmente enfrentará a la selección peruana durante el mes de diciembre en un partido amistoso que promete pasar a la historia. En medio de ello, diversos medios internacionales confirmaron cuál será el enorme monto de dinero que ganará el equipo azulgrana por enfrentar a la Blanquirroja en Lima. Recordemos que hace unos meses se especuló que podría chocar con Universitario o Alianza Lima.

Según Mundo Deportivo, los dirigidos por Hansi Flick están ultimando detalles en las negociaciones para disputar un encuentro ante Perú y la ganancia por aceptar tal oferta será de entre 7 y 8 millones de euros. El FC Barcelona necesita este ingreso debido a que hace poco dejó escapar 11 millones de euros que iba a recibir por jugar partidos en Estados Unidos y Libia, mismos que al final fueron cancelados.

Asimismo, el presidente Laporta ya se comunicó con la directiva del club azulgrana y le informó sobre el partido amistoso con la selección peruana, por lo que ahora únicamente falta establecer una fecha. Eso sí, el duelo, en caso ocurra, deberá darse después del 20 de diciembre que es cuando los 'culés' disputarán su último encuentro del año por LaLiga. Por ejemplo, el encuentro con Universitario estaba planeado para llevarse a cabo el 22 del mencionado mes, por lo que es una fecha tentativa.

Lamine Yamal y compañía cerca de jugar en Perú.

¿Barcelona enfrentará a la selección peruana?

Si bien todavía no está confirmado, diversas fuentes como el periodista Gustavo Peralta aseguraron que en los próximos días esto podría estar definido al 100%. El mencionado comunicador informó que Sound Music Entertainment, la productora que trajo al Inter Miami al Estadio Monumental este 2025 para enfrentar a la 'U', está a cargo de esta negociación y eso es un punto a favor para que ocurra el partido amistoso ante la selección peruana.

Recordemos que en un inicio todo apuntaba a que enfrentaría a Universitario de Deportes, que ya chocó con el actual club de Lionel Messi y es el tricampeón de la Liga 1; sin embargo, por temas logísticos este choque no pudo darse y ahora la Blanquirroja sería la encargada de sacar la cara por nuestro país. Eso sí, todavía no se sabe si los convocados incluirán a 'extranjeros' o únicamente será una lista con jugadores que militen en el torneo nacional.