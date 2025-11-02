Andrés Vombergar, voceado en Alianza Lima, sorprende con una gran noticia: "Tiene un precontrato..."

Hace poco se informó que, desde Argentina, aseguran que Alianza Lima está interesado en Andrés Vombergar, delantero de 30 años que juega en San Lorenzo. Ahora, surgió nueva información respecto al atacante extranjero que se ha robado el interés de todos los hinchas blanquiazules alrededor del mundo.

Según el periodista Gerson Cuba, en tienda blanquiazul de momento no han tenido conversación con el artillero, que aún tiene vínculo legal con su club pero este acabará en el mes de diciembre. Los íntimos no tienen nada concreto en cuanto a refuerzos para su ofensiva, pero se siguen evaluando opciones.

Además, el argentino ya se encuentra analizando su futuro profesional y no esperará a que Alianza Lima le haga una oferta. "Andrés Vombergar tiene un precontrato con Vasco de Brasil", agregó el mencionado comunicador a través de su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter.

Vombergar juega actualmente en San Lorenzo.

De esta forma, prácticamente queda descartada la llegada del delantero a La Victoria y la directiva blanquiazul deberá seguir analizando opciones para la temporada 2026, en la que los íntimos jugarán tanto la Liga 1 como Copa Libertadores.

¿Qué delanteros tiene Alianza Lima actualmente?

Centrándonos únicamente en la posición '9', Alianza Lima tiene tres delanteros y todos con nacionalidad peruana. El primero es Paolo Guerrero, quien acaba de renovar contrato por un año más. Luego está Hernán Barcos, nacido en Argentina pero nacionalizado y de quien se rumora también ampliará contrato. Finalmente está Matías Succar, quien probablemente no siga en Matute la próxima campaña.