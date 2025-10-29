0

Tabla Anual Liga Argentina 2025: así va la clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana

Revisa cómo va la Tabla Anual 2025 de la Liga Argentina y la clasificación actualizada para los equipos que buscan acceder a Copa Libertadores y Sudamericana.

Diego Medina
Así va la Tabla Anual 2025 de la Liga Argentina.
Así va la Tabla Anual 2025 de la Liga Argentina.
Faltan tres jornadas para cerrar el Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina y uno de los aspectos que ha tomado fuerza en estas semanas es la Tabla Anual. No solo involucra los equipos que clasificarán a la próxima edición de la Libertadores y Sudamericana, sino aquellos elencos que descenderán para el siguiente año. ¿Boca Juniors y River Plate lograrán acceder al magno torneo Conmebol?

Tabla Anual 2025 de Argentina: así va la clasificación

Así marcha la Tabla Anual 2025 a falta de tres jornadas para cerrar el Clausura de la Liga Argentina:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Rosario Central292362
2. Boca Juniors292453
3. River Plate292052
4. Argentinos Juniors292051
5. Deportivo Riestra291551
6. Racing Club291146
7. Lanús29846
8. San Lorenzo29546
9. Tigre29845
10. Barracas Central29244
11. Huracán29243
12. Estudiantes29142
13. Central Córdoba29539
14. Independiente Rivadavia29039
15. Vélez29-539
16. Independiente29738
17. Defensa y Justicia29-438
18. Belgrano29-735
19. Unión Santa Fe29034
20. Platense29-734
21. Instituto29-933
22. Atlético Tucumán29-531
23. Banfield29-1131
24. Newell's29-1330
25. Sarmiento29-1330
26. Gimnasia29-1729
27. Talleres29-927
28. Godoy Cruz29-1727
29. San Martín29-1426
30. Aldosivi29-2024

Cupos de Argentina para la Conmebol Libertadores 2026

Son un total de 6 cupos que Conmebol le da a Argentina para la Copa Libertadores 2026. El último boleto afrontará la Fase 2 del certamen Conmebol:

  • Argentina 1: Campeón del Apertura | Platense
  • Argentina 2: Campeón del Clausura
  • Argentina 3: Campeón de la Copa Argentina
  • Argentina 4: Primero de la Tabla Anual, sin contar los campeones de los certámenes anteriores
  • Argentina 5: Segundo de la Tabla Anual, sin contar los campeones de los certámenes anteriores
  • Argentina 6: Tercero de la Tabla Anual, sin contar los campeones de los certámenes anteriores

Partidos de la fecha 14 del Clausura: programación y resultados

VIERNES 31 DE OCTUBRE

  • San Lorenzo vs Deportivo Riestra - 19:00 horas
  • Newell's Old Boys vs Unión - 19:15 horas
  • Instituto vs Rosario Central - 19:15 horas

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

  • Aldosivi vs Independiente Rivadavia - 14:45 horas
  • Barracas Central vs Argentinos Juniors - 16:00 horas
  • Vélez vs Talleres - 17:00 horas
  • Independiente vs Atlético Tucumán - 20:00 horas

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

  • Estudiantes vs Boca Juniors - 16:00 horas
  • Godoy Cruz vs San Martín - 18:30 horas
  • River Plate vs Gimnasia - 20:30 horas

LUNES 3 DE NOVIEMBRE

  • Platense vs Sarmiento - 16:45 horas
  • Defensa y Justicia vs Huracán - 16:45 horas
  • Central Córdoba vs Racing - 19:00 horas
  • Belgrano vs Tigre - 21:15 horas
  • Banfield vs Lanús - 21:15 horas

Horario corresponde a Buenos Aires, Argentina.

