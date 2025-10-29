- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs Flamengo
- Peñarol vs Plaza Colonia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Banco de la Nación
Tabla Anual Liga Argentina 2025: así va la clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana
Revisa cómo va la Tabla Anual 2025 de la Liga Argentina y la clasificación actualizada para los equipos que buscan acceder a Copa Libertadores y Sudamericana.
Faltan tres jornadas para cerrar el Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina y uno de los aspectos que ha tomado fuerza en estas semanas es la Tabla Anual. No solo involucra los equipos que clasificarán a la próxima edición de la Libertadores y Sudamericana, sino aquellos elencos que descenderán para el siguiente año. ¿Boca Juniors y River Plate lograrán acceder al magno torneo Conmebol?
PUEDES VER: Racing vs Flamengo EN VIVO, semifinal Copa Libertadores: pronóstico, a qué hora juega y entradas
Tabla Anual 2025 de Argentina: así va la clasificación
Así marcha la Tabla Anual 2025 a falta de tres jornadas para cerrar el Clausura de la Liga Argentina:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Rosario Central
|29
|23
|62
|2. Boca Juniors
|29
|24
|53
|3. River Plate
|29
|20
|52
|4. Argentinos Juniors
|29
|20
|51
|5. Deportivo Riestra
|29
|15
|51
|6. Racing Club
|29
|11
|46
|7. Lanús
|29
|8
|46
|8. San Lorenzo
|29
|5
|46
|9. Tigre
|29
|8
|45
|10. Barracas Central
|29
|2
|44
|11. Huracán
|29
|2
|43
|12. Estudiantes
|29
|1
|42
|13. Central Córdoba
|29
|5
|39
|14. Independiente Rivadavia
|29
|0
|39
|15. Vélez
|29
|-5
|39
|16. Independiente
|29
|7
|38
|17. Defensa y Justicia
|29
|-4
|38
|18. Belgrano
|29
|-7
|35
|19. Unión Santa Fe
|29
|0
|34
|20. Platense
|29
|-7
|34
|21. Instituto
|29
|-9
|33
|22. Atlético Tucumán
|29
|-5
|31
|23. Banfield
|29
|-11
|31
|24. Newell's
|29
|-13
|30
|25. Sarmiento
|29
|-13
|30
|26. Gimnasia
|29
|-17
|29
|27. Talleres
|29
|-9
|27
|28. Godoy Cruz
|29
|-17
|27
|29. San Martín
|29
|-14
|26
|30. Aldosivi
|29
|-20
|24
Cupos de Argentina para la Conmebol Libertadores 2026
Son un total de 6 cupos que Conmebol le da a Argentina para la Copa Libertadores 2026. El último boleto afrontará la Fase 2 del certamen Conmebol:
- Argentina 1: Campeón del Apertura | Platense
- Argentina 2: Campeón del Clausura
- Argentina 3: Campeón de la Copa Argentina
- Argentina 4: Primero de la Tabla Anual, sin contar los campeones de los certámenes anteriores
- Argentina 5: Segundo de la Tabla Anual, sin contar los campeones de los certámenes anteriores
- Argentina 6: Tercero de la Tabla Anual, sin contar los campeones de los certámenes anteriores
Partidos de la fecha 14 del Clausura: programación y resultados
VIERNES 31 DE OCTUBRE
- San Lorenzo vs Deportivo Riestra - 19:00 horas
- Newell's Old Boys vs Unión - 19:15 horas
- Instituto vs Rosario Central - 19:15 horas
SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE
- Aldosivi vs Independiente Rivadavia - 14:45 horas
- Barracas Central vs Argentinos Juniors - 16:00 horas
- Vélez vs Talleres - 17:00 horas
- Independiente vs Atlético Tucumán - 20:00 horas
DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE
- Estudiantes vs Boca Juniors - 16:00 horas
- Godoy Cruz vs San Martín - 18:30 horas
- River Plate vs Gimnasia - 20:30 horas
LUNES 3 DE NOVIEMBRE
- Platense vs Sarmiento - 16:45 horas
- Defensa y Justicia vs Huracán - 16:45 horas
- Central Córdoba vs Racing - 19:00 horas
- Belgrano vs Tigre - 21:15 horas
- Banfield vs Lanús - 21:15 horas
Horario corresponde a Buenos Aires, Argentina.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50