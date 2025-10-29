Tabla Anual Liga Argentina 2025: así va la clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana

Faltan tres jornadas para cerrar el Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina y uno de los aspectos que ha tomado fuerza en estas semanas es la Tabla Anual. No solo involucra los equipos que clasificarán a la próxima edición de la Libertadores y Sudamericana, sino aquellos elencos que descenderán para el siguiente año. ¿Boca Juniors y River Plate lograrán acceder al magno torneo Conmebol?

Tabla Anual 2025 de Argentina: así va la clasificación

Así marcha la Tabla Anual 2025 a falta de tres jornadas para cerrar el Clausura de la Liga Argentina:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Rosario Central 29 23 62 2. Boca Juniors 29 24 53 3. River Plate 29 20 52 4. Argentinos Juniors 29 20 51 5. Deportivo Riestra 29 15 51 6. Racing Club 29 11 46 7. Lanús 29 8 46 8. San Lorenzo 29 5 46 9. Tigre 29 8 45 10. Barracas Central 29 2 44 11. Huracán 29 2 43 12. Estudiantes 29 1 42 13. Central Córdoba 29 5 39 14. Independiente Rivadavia 29 0 39 15. Vélez 29 -5 39 16. Independiente 29 7 38 17. Defensa y Justicia 29 -4 38 18. Belgrano 29 -7 35 19. Unión Santa Fe 29 0 34 20. Platense 29 -7 34 21. Instituto 29 -9 33 22. Atlético Tucumán 29 -5 31 23. Banfield 29 -11 31 24. Newell's 29 -13 30 25. Sarmiento 29 -13 30 26. Gimnasia 29 -17 29 27. Talleres 29 -9 27 28. Godoy Cruz 29 -17 27 29. San Martín 29 -14 26 30. Aldosivi 29 -20 24

Cupos de Argentina para la Conmebol Libertadores 2026

Son un total de 6 cupos que Conmebol le da a Argentina para la Copa Libertadores 2026. El último boleto afrontará la Fase 2 del certamen Conmebol:

Argentina 1: Campeón del Apertura | Platense

Argentina 2: Campeón del Clausura

Argentina 3: Campeón de la Copa Argentina

Argentina 4: Primero de la Tabla Anual, sin contar los campeones de los certámenes anteriores

Argentina 5: Segundo de la Tabla Anual, sin contar los campeones de los certámenes anteriores

Argentina 6: Tercero de la Tabla Anual, sin contar los campeones de los certámenes anteriores

Partidos de la fecha 14 del Clausura: programación y resultados

VIERNES 31 DE OCTUBRE

San Lorenzo vs Deportivo Riestra - 19:00 horas

Newell's Old Boys vs Unión - 19:15 horas

Instituto vs Rosario Central - 19:15 horas

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

Aldosivi vs Independiente Rivadavia - 14:45 horas

Barracas Central vs Argentinos Juniors - 16:00 horas

Vélez vs Talleres - 17:00 horas

Independiente vs Atlético Tucumán - 20:00 horas

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

Estudiantes vs Boca Juniors - 16:00 horas

Godoy Cruz vs San Martín - 18:30 horas

River Plate vs Gimnasia - 20:30 horas

LUNES 3 DE NOVIEMBRE

Platense vs Sarmiento - 16:45 horas

Defensa y Justicia vs Huracán - 16:45 horas

Central Córdoba vs Racing - 19:00 horas

Belgrano vs Tigre - 21:15 horas

Banfield vs Lanús - 21:15 horas

Horario corresponde a Buenos Aires, Argentina.