Defensor de histórico club con múltiples ofertas de la MLS, Brasileirao y la Liga Argentina

Jugador de un club gigante de la Liga 1 está muy cerca de firmar por un club de la MLS, aunque también lo siguen de cerca desde el fútbol de Brasil y Argentina.

Defensor de histórico club con múltiples ofertas de la MLS, Brasileirao y la Liga Argentina
Defensor de histórico club con múltiples ofertas de la MLS, Brasileirao y la Liga Argentina | Composición: Líbero
El fútbol peruano está mejorando en cuanto a los jugadores que exporta al fútbol internacional, y se ha revelado que un defensor de un club histórico está cerca de partir al extranjero. Nos referimos a Matías Lazo, futbolista de Melgar, quien tiene propuestas de diferentes ligas en el mundo.

El polémico penal que cobró el árbitro a favor de Alianza Lima y Paolo Guerrero anotó el 1-1

Matías Lazo cuenta con múltiples ofertas de la MLS, Brasileirao y la Liga Argentina

Según informó el periodista Wilmer Robles, también conocido como 'Tadokoro', Matías Lazo tiene una propuesta de fichaje de un club de la MLS con negociaciones muy avanzadas.

A su vez, manifestó que el defensor de FBC Melgar y de la selección peruana es observado por un equipo del Brasileirao y de la Liga Profesional Argentina.

matias lazo

Matías Lazo cerca de fichar por un club de la MLS, pero también lo siguen desde Brasil y Argentina.

"Matías Lazo, defensa de Melgar, quien juega esta noche (8 p. m.) frente a Alianza Lima, en Matute, tiene una propuesta de un club de la MLS bastante avanzada. Además, el futbolista de 22 años es seguido por un club de Brasil y de Argentina", se puede leer en X (anteriormente Twitter).

Cabe destacar que Matías Lazo ya es un jugador internacional por haber jugado con la selección peruana ante Chile en el amistoso de la Fecha FIFA en octubre en Santiago.

Además, ha sido un jugador muy fundamental en el esquema de Juan Reynoso para alcanzar victorias que buscan lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2026, acompañando a Alianza Lima, Cusco FC y Universitario de Deportes.

