¿Lesión? El fuerte motivo por el que Eryc Castillo fue desconvocado del Alianza Lima vs Melgar

Alianza Lima busca vencer a Melgar en Matute por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025, con el firme objetivo de poder sumar puntos para acabar en el segundo lugar del acumulado de la Liga 1. En un principio, se esperaba que Eryc Castillo se titular en el esquema blanquiazules, pero horas antes se anunció su desconvocatoria. ¿Qué sucedió?

El ecuatoriano había sido considerado en la lista de convocados para este enfrentamiento y se esperaba que inicie acciones ante Melgar, ya que viene siendo un indiscutible en el once.

¿Por qué Eryc Castillo no jugó el Alianza Lima vs Melgar?

Según reveló el periodista de Líbero, Sandro Bazán, la 'Culebra' Castillo recibió un fuerte golpe en la cabeza en los últimos entrenamientos de la escuadra 'íntima', razón por la cual tuvo que someterse a chequeos médicos.

En ese sentido, el hombre de prensa indicó que el comando técnico, comandado por el DT Néstor Gorosito, decidió que por precaución el atacante ecuatoriano no sea considerado para enfrentar al 'Dominó' en el Estadio Matute.

Eryc Castillo fue desconvocado a última hora para enfrentar a Melgar.

"Eryc Castillo estuvo por la mañana en la Clínica Javier Prado pasando unos chequeos al sufrir un golpe en la cabeza. Por precaución quedó fuera de la lista para enfrentar a Melgar", informó el comunicador en su cuenta de 'X'.

La baja de Eryc Castillo resulta un duro golpe para el esquema táctico de Alianza Lima. Y es que, si bien los 'íntimos' tienen variantes en el banquillo, la 'Culebra' ha demostrado estar un paso por delante, siendo vital gracias a su velocidad y proyección en ataque.

Números de Eryc Castillo con Alianza Lima

Esta temporada ha sido sumamente fructífera para Eryc Castillo, pues ha logrado tener una gran regularidad y ha destacado como uno de los jugadores más influyentes de los 'íntimos'. El ecuatoriano ha jugado 41 partidos con camiseta blanquiazul, donde ha anotado 10 goles y ha brindado 6 asistencias.