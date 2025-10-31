- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
El polémico penal que cobró el árbitro a favor de Alianza Lima y Paolo Guerrero anotó el 1-1
Paolo Guerrero marcó el gol del empate para Alianza Lima, aunque la acción del penal generó polémica debido a lo dudosa que resultó la decisión arbitral.
Alianza Lima se enfrenta a Melgar en la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva. El partido se desarrolla de manera emocionante, ya que ambos equipos compiten por un cupo en la Copa Libertadores como Perú 2. Además, los goles no se hacen esperar, pero la polémica tampoco, debido a que se pitó un penal controvertido a favor de los blanquiazules.
Paolo Guerrero anotó el empate de Alianza Lima con un penal polémico
Cuando la primera etapa parecía terminar en victoria de FBC Melgar, Guerrero se ingenió una jugada para lograr el empate de Alianza Lima que le dio alegría a los asistentes en Matute.
Es por eso que, a los 38 minutos del primer tiempo, Paolo Guerrero cayó en el área del cuadro arequipeño y el árbitro Paulo López cobró un penal polémico que no fue revisado en el VAR, por lo que al final se terminó cobrando con dudas.
Video: L1MAX
Es por eso que a los 40, a 5 minutos de terminar la primera mitad, Guerrero agarró el balón y decidió anotar el primer tanto de Alianza y el gol del empate ante Melgar.
Video: L1MAX
Con este tanto, los blanquiazules celebraron, mientras que Juan Reynoso junto a sus jugadores terminaron enojados cuando el árbitro pitó el final de la primera parte.
Sin embargo, al comienzo del segundo tiempo, todo fue olvidado, ya que se vio al entrenador de Melgar saludando a Paolo Guerrero de forma muy entusiasta sin problema alguno.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50