0

Boca Juniors vs. River Plate: fecha, hora y canal confirmado del clásico argentino

Se confirmó la fecha y horario oficial del próximo clásico entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina.

Mauricio Ubillus
El clásico entre Boca Juniors vs. River Plate ya tiene fecha y hora confirmada por el fútbol argentino.
El clásico entre Boca Juniors vs. River Plate ya tiene fecha y hora confirmada por el fútbol argentino. | AFP
COMPARTIR

El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina está en su recta final y uno de los partidos que paralizará a todo el país será el superclásico que protagonizarán Boca Juniors y River Plate por la penúltima fecha del campeonato, duelo que ya tiene fecha y hora confirmada. Conoce todos los detalles de este esperado enfrentamiento.

DT de Boca Juniors habló sobre Luis Advíncula tras duelo ante Barracas Central

PUEDES VER: DT de Boca Juniors dio rotunda opinión sobre el nivel de Luis Advíncula pese a triunfo: "Más…"

River Plate vs. Boca Juniors: fecha del superclásico argentino

ESPN anunció en sus redes sociales que el día escogido para que Boca Juniors vs. River Plate midan fuerzas en la edición número 265 del clásico argentino será el próximo domingo 9 de noviembre desde las instalaciones del Estadio Alberto J. Armando de Buenos Aires, más conocido como La Bombonera.

Boca Juniors vs River Plate

Boca Juniors recibirá a River Plate en La Bombonera el domingo 9 de noviembre. Foto: X - ESPN

Boca Juniors vs. River Plate: hora confirmada del superclásico argentino

Según la programación realizada por la Liga Profesional de Fútbol, el encuentro entre 'Xeneises' y 'Millonarios' por el clausura argentino está programado para dar inicio a las 16:30 horas local (14:30 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

  • México: 13:30 horas
  • Colombia, Ecuador, Perú: 14:30 horas
  • Bolivia, Venezuela: 15:30 horas
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 15:30 horas
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 16:30 horas

¿Qué canal transmitirá Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO?

Es preciso señalar que lo que sería el último clásico de la temporada 2025 que protagonizarán Boca Juniors vs. River Plate ya tiene canal confirmado, pues será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports en territorio argentino, así como por ESPN y Disney Plus en el resto de Sudamérica.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Flamengo empató 0-0 con Racing en Argentina y estará en Lima para la final de la Copa Libertadores

  2. Prensa brasileña dio rotunda calificación a Erick Noriega pese a triunfo de Gremio: "Golpeo y..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano