Boca Juniors vs. River Plate: fecha, hora y canal confirmado del clásico argentino
Se confirmó la fecha y horario oficial del próximo clásico entre Boca Juniors y River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina.
El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina está en su recta final y uno de los partidos que paralizará a todo el país será el superclásico que protagonizarán Boca Juniors y River Plate por la penúltima fecha del campeonato, duelo que ya tiene fecha y hora confirmada. Conoce todos los detalles de este esperado enfrentamiento.
PUEDES VER: DT de Boca Juniors dio rotunda opinión sobre el nivel de Luis Advíncula pese a triunfo: "Más…"
River Plate vs. Boca Juniors: fecha del superclásico argentino
ESPN anunció en sus redes sociales que el día escogido para que Boca Juniors vs. River Plate midan fuerzas en la edición número 265 del clásico argentino será el próximo domingo 9 de noviembre desde las instalaciones del Estadio Alberto J. Armando de Buenos Aires, más conocido como La Bombonera.
Boca Juniors recibirá a River Plate en La Bombonera el domingo 9 de noviembre. Foto: X - ESPN
Boca Juniors vs. River Plate: hora confirmada del superclásico argentino
Según la programación realizada por la Liga Profesional de Fútbol, el encuentro entre 'Xeneises' y 'Millonarios' por el clausura argentino está programado para dar inicio a las 16:30 horas local (14:30 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.
- México: 13:30 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 14:30 horas
- Bolivia, Venezuela: 15:30 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 15:30 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 16:30 horas
¿Qué canal transmitirá Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO?
Es preciso señalar que lo que sería el último clásico de la temporada 2025 que protagonizarán Boca Juniors vs. River Plate ya tiene canal confirmado, pues será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports en territorio argentino, así como por ESPN y Disney Plus en el resto de Sudamérica.
