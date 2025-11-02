Alianza Lima prepara un golpe en el mercado: primer fichaje de lujo para la Liga 1 2026

Alianza Lima se prepara para la temporada 2026 de la Liga 1 y, por ende, está en la búsqueda de los mejores jugadores para que se sumen al club y así alcanzar el objetivo de conquistar el título nacional y, de paso, arrebatarle el tetracampeonato a su principal rival, Universitario de Deportes. Es por ello que los blanquiazules ya tienen listo su primer fichaje.

Alianza Lima cerca de dar el batacazo con su primer fichaje de cara a la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores 2026

Según informó el periodista Marcelo Merizalde, Alianza está preparando la oferta formal para fichar al jugador de la Asociación Deportiva de Tarma, D' Alessandro Montenegro, una vez finalice el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Además, se informó que el lateral derecho de 22 años, quien también es jugador de la selección peruana tras ser convocado por Manuel Barreto, es uno de los principales objetivos del cuadro blanquiazul y formará parte de la plantilla del 2026.

"Alianza Lima materializará su interés por D'Alessandro Montenegro una vez culminado el torneo. El lateral derecho de 22 años es uno de los objetivos para el 2026", reveló en X.

La posible llegada de Montenegro a Alianza causaría un gran cambio en el plantel blanquiazul, ya que Marcos Huamán y Carlos Gómez podrían salir del club y tendría un duelo por el puesto con Josué Estrada y Guillermo Enríquez.

Néstor Gorosito, quien será el técnico aliancista en 2026, tendrá en el lateral derecho de ADT un jugador con proyección y una gran variante para el puesto que este 2025 no ha tenido un gran rendimiento, por lo que no se logró el título.