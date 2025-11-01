Alianza Lima interesado en seleccionado de casi 2 millones para el 2026, aseguran en Ecuador

Alianza Lima ya empezó con la planificación de su plantel con el que buscarán el título nacional de la Liga 1 y jugarán la Copa Libertadores 2026. Bajo ese escenario, desde Ecuador acaban de asegurar que los blanquiazules tienen en órbita a un delantero de Barcelona SC. ¿Quién es?

En Ecuador revelan que Alianza Lima busca el fichaje de experimentado delantero

El portal ecuatoriano 'Un Solo Ídolo' informó en su web oficial que el atacante del conjunto norteño Janner Corozo se encuentra en carpeta del club victoriano para la próxima temporada. Además, señalaron que, el también extremo viene de brillar con su actual elenco en las últimas campañas.

"Desde Perú han surgido rumores sobre el interés de Alianza Lima en el extremo ecuatoriano Janner Corozo, actualmente en las filas de Barcelona SC. El club 'íntimo' de la capital peruana, conocido por buscar refuerzos de jerarquía en el mercado sudamericano, estaría siguiendo de cerca la situación del atacante que tiene contrato vigente con el equipo 'torero' y ha sido figura en temporadas recientes", precisaron.

¿Quién es Janner Corozo?

Janner Corozo tiene 30 años y nació en Guayaquil, Ecuador. Se desempeña como delantero pero también puede aportar como extremo por las bandas. A lo largo de su trayectoria ha defendido a varios clubes de su natal país y del extranjero, como CD Macará, Sub 20 de Atlas de México, Delfín, Everton de Chile, Independiente, entre otros.

Además, hace poco resalta su vuelta en la selección ecuatoriana para la Copa América 2024. Durante dicho torneo, Corozo se mostró bastante participativo y se llenó los elogios de la prensa extranjera por su rendimiento.

Hoy en día, milita en Barcelona SC, equipo con el que viene disputando 43 partidos oficiales entre la LigaPro 2025, Copa Libertadores y Copa Ecuador. Asimismo, registra 14 anotaciones, 5 asistencias de gol y un aproximado de 3,471 minutos.

¿Hasta cuándo es el contrato de Janner Corozo con Barcelona SC?

Se conoció que el delantero Janner Corozo tiene contrato con el 'Ídolo del Astillero' hasta diciembre de la temporada 2026. Su arribo a la escuadra ecuatoriana se dio a inicios del 2024.

Valor en el mercado de Janner Corozo

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, el atacante de Barcelona SC se cotiza actualmente en 1.60 millones de euros en el mercado de pases. Sin embargo, alcanzó su máxima cifra (1.80 millones de euros) en abril de esta temporada.