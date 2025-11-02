¿Vuelven? Ex Alianza Lima enciende las alarmas con peculiar mensaje a Gallese: "Siempre juntos"

Alianza Lima tiene en mente reforzar su plantel para la temporada 2026 y además del nombre de Luis Advíncula, también suena el de Pedro Gallese. El Orlando City confirmó la salida del 'Pulpo' y ahora su futuro es incierto. En tanto, un exjugador del club de La Victoria dejó un mensaje en sus redes sociales que llamó la atención del hincha blanquiazul.

Con el campeonato casi en su fin, los planes de Alianza Lima son terminar el año de la mejor manera y también empezar a planificar lo que será la reestructuración del plantel para el siguiente año. Aunque en el arco se cuenta con la jerarquía del boliviano Viscarra, no quedó totalmente descartada el retorno de Pedro Gallese.

Pedro Gallese recibe mensaje de ex Alianza Lima

Se trata de Wilder Cartagena, jugador que también juega en el Orlando City, equipo que compartía con Pedro Gallese. A través de su cuenta de X, el mediocentro de 31 años le dedicó un emotivo mensaje al arquero de la selección tras confirmarse su salida del club americano.

"Siempre estaré agradecido por todo lo que me ayudaste y por todos los momentos que pasamos desde que llegué aquí . Se que seguirás rompiéndola donde vayas por lo competitivo que eres. Te extrañaré muchísimo. Siempre juntos 'old bro'. Te amo, leyenda", señaló junto al video que le dedicó Orlando City como despedida.

Pedro Gallese dejará el Orlando City.e

Como era de esperarse, los hinchas de Alianza Lima demostraron inmediatamente su deseo de volver a ver a Wilder Cartagena y Pedro Gallese vistiendo la camiseta blanquiazul en un futuro. Ambos han tenido su pasado en La Victoria y podrían ser grandes refuerzos para la temporada.