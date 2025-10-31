- Hoy:
¡Oficial! Orlando City anunció la salida de Pedro Gallese tras 6 años en el club: "Gracias..."
Pedro Gallese no seguirá en Orlando City, que anunció la salida del portero con una emotiva despedida. El 'Pulpo' ahora analiza ofertas para continuar su carrera.
Confirmado. Pedro Gallese no seguirá en el Orlando City, club que acaba de confirmar su salida a través de sus canales oficiales. El portero estuvo seis temporadas en el cuadro estadounidense, donde fue considerado un referente y teniendo brillantes partidos jugando la MLS.
"Gracias por todo, 'Pulpo'. Tras seis temporadas en la Ciudad Bella, Pedro Gallese dejará el club al finalizar su contrato actual", fue el mensaje que escribieron los 'Leones', además le dedicaron un emotivo video.
Recordemos que en las últimas horas, el portero de la selección peruana fue vinculado con Inter Miami, club donde juega Lionel Messi junto a otras estrellas como Luis Suárez, Sergio Busquets, entre otros.
¿Gallese a la Liga 1? Se sabe que el guardameta no tiene pensado volver al fútbol peruano y maneja diferentes ofertas, además del presunto interés del equipo de la 'Pulga'. Se habla también de clubes del Brasileirao.
Pedro Gallese y sus números en Orlando City
Pedro Gallese llegó a disputar 201 partidos con Orlando City. Jugó 18,188 minutos, acumuló 568 atajadas y sumó 89 victorias con el elenco de Florida.
Pedro Gallese: trayectoria
- Universidad San Martín (Perú)
- Atlético Minero (Perú)
- Juan Aurich (Perú)
- Tiburones de Veracruz (México)
- Alianza Lima (Perú)
- Orlando City (Estados Unidos)
