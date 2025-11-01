La buena noticia que recibió Sporting Cristal tras empate de Alianza Lima y Melgar

La fecha 17 del Torneo Clausura 2025 comenzó por todo lo alto, pues Alianza Lima y FBC Melgar protagonizaron un partidazo en Matute que estuvo lleno de emociones, polémicas y muchos goles que terminó en un empate de los blanquiazules ante el cuadro arequipeño por 2-2 con un gol en tiempo de descuento de Renzo Garcés.

Las incidencias del encuentro no solo fue seguido por los aficionados de los equipos en cuestión, sino además por la hinchada y jugadores de Sporting Cristal, otro de los equipos que está metido en la lucha por quedarse con el cupo directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, que justamente recibió una gran noticia tras oir el pitido final en el recinto de La Victoria.

Sporting Cristal estuvo atento a lo que sucedía en el Alianza Lima vs. Melgar. Foto: Marco Cotrina / URPI LR

La buena noticia para Sporting Cristal tras el empate entre Alianza Lima vs. Melgar

El conjunto dirigido por Paulo Autuori se ubica actualmente en el quinto lugar del acumulado con 54 puntos, fuera de los puestos de clasificación al torneo de clubes más importante del continente. Actualmente, el cuarto puesto le pertenece a Melgar, pero con el empate solo pudo sumar 56 unidades.

La diferencia de puntos entre rojinegros y bajopontinos en la tabla anual es solamente de dos puntos, pero con la gran diferencia que los de Arequipa ya disputaron todos sus compromisos oficiales. Por su parte, al club de La Florida aún le restan tres cotejos por disputar en el Torneo Clausura.

Entonces, la buena noticia para los celestes es que dependen de sí mismos si quieren asegurar un cupo a la edición 2026 de la Copa Libertadores, pues solo deberán ganar dos de sus tres duelos por jugar para así escribir su nombre en el torneo Conmebol, aunque después deberá definir en un playoff si logra quedarse con el boleto a fase de grupos o a rondas preliminares.

Sporting Cristal depende de sí mismo para meterse a la Copa Libertadores 2026 con el empate entre Alianza Lima y Melgar. Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal: fixture que le resta en el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal deberá enfrentar a tres rivales difíciles si quiere alcanzar el tan ansiado segundo lugar de la Liga 1. Este sábado se enfrenta a a Comerciantes Unidos en Cutervo, mientras que después recibirá a Cienciano y visitará a Atlético Grau. Conoce el fixture del elenco cervecero.