Sporting Cristal enfrentará a equipos europeos en el 2026: ¿Cuándo y dónde juegan?

Pese a que aún no termina la Liga 1, Sporting Cristal está por concretar sus primeros amistosos de pretemporada 2026 con rivales de lujo. Dos son clubes europeos.

Sporting Cristal está concentrado en su lucha por llegar a los playoffs de la Liga 1 2025 y así asegurar un cupo a la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, la dirigencia celeste viene trabajando desde ahora todo lo relacionado a la pretemporada 2026 y están muy cerca de concretar una serie de amistosos contra reconocidos clubes, dos de ellos de Europa.

Sporting Cristal puede afrontar la Copa Sudamericana en la temporada 2026.

El periodista Sandro Bazán de Líbero dio a conocer que los dirigidos por Paulo Autuori pueden cerrar en cualquier momento su participación en un torneo de pretemporada, donde se enfrentaría a Olympique Marsella de Francia y Fiorentina de Italia, históricos equipos del 'Viejo continente'; así como a gigantes sudamericanos como Botafogo, Defensa y Justicia, Olimpia y Defensor Sporting.

"Sporting Cristal está cerca de cerrar la invitación para jugar amistosos de un torneo en Brasil ante rivales de peso. Fiorentina, Marsella, Botafogo, Defensa y Justicia, Olimpia y Defensor Sporting. La fecha será la segunda semana de enero", informó mediante una publicación en sus redes sociales.

