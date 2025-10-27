La llamativa publicación de Sporting Cristal tras el tricampeonato de Universitario

Universitario es tricampeón del fútbol peruano y se convirtió en el primer equipo nacional en lograr ese hito en dos ocasiones. Tras la fiesta del cuadro crema, Sporting Cristal utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia que desató el debate entre sus hinchas.

La publicación de Sporting Cristal tras el tricampeonato de Universitario

Sporting Cristal recordó que un 27 de octubre lograron el tricampeonato, en el año 1996. Los hinchas celestes resaltaron la gran campaña que realizaron en aquella temporada, pero puntualizaron que necesitan trabajar para volver a la cima del fútbol peruano.

Sporting Cristal celebra el aniversario de su tricampeonato

Como se recuerda, Sporting Cristal logró el primer tricacampeonato de su historia tras igualar con Universitario de Deportes en el Clásico Moderno. Una de las anécdotas que nos dejó el partido fue el desempeño del árbitro Jorge Torres.

El juez decidió sacar trece amarillas y tres rojas. Las medidas que tomó durante el partido desató que los ánimos se caliente entre los jugadores, generándose una gresca.

Jorge Soto fue quien anotó el tanto para los celestes. En aquella campaña, el nivel que mostró el conjunto bajopontino marcó una época en el fútbol peruano y para la siguiente temporada, la directiva decidió invertir para campeonar la Copa Libertadores.