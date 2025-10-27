0
Jesús Castillo respondió de qué equipo es hincha y mandó un 'dardo' a Sporting Cristal: "La..."

Jesús Castillo, formado en Sporting cristal y ahora campeón con Universitario, impactó tras revelar de qué equipo es hinchas y lanzó un dardo al cuadro cervecero.

Jesús Yupanqui
Jesús Castillo respondió a la pregunta de qué equipo es hincha.
Jesús Castillo respondió a la pregunta de qué equipo es hincha. | FPF
En Tarma, Universitario se proclamó tricampeón de la Liga 1. Edison Flores, como otros jugadores del cuadro crema, decidieron utilizar sus redes sociales para compartir -por un momento- la intimidad del plantel.

Miguel Trauco rompe su silencio y deja sus sensaciones sobre el 'tri' de la 'U'.

PUEDES VER: Miguel Trauco revela cómo se vivió el tricampeonato en el vestuario de Alianza: "Equipo grande..."

'Orejas' llamó a Jesús Castillo, uno de los refuerzos de la 'U' para el Torneo Clausura. Flores le preguntó al ex Sporting Cristal que se siente salir campeón con un equipo que tiene hinchas, un club grande.

Castillo no dudó en responder la pregunta. "La verdad que sí, contento, muy feliz...", expresó el volante de 24 años. Como se sabe, en el fútbol peruano, solo jugó en Sporting Cristal e incluso salió campeón con los rimenses (2020).

¿De qué equipo es hincha Jesús Castillo?

Edison Flores le preguntó a Jesús Castillo de qué equipo es hincha. El jugador, que pasó por Gil Vicente de Portugal, con sus manos realizó el símbolo de la 'U'. Su respuesta desató la alegría de sus compañeros.

Edison Flores dio fuerte comentario a los críticos de Universitario

Edison Flores fue claro en señalar que crear una campaña contra Universitario, asegurando que ya tenían el título asegurado cuando quedaban fechas por disputar. Aseguró que el grupo está fuerte y unido.

"Crearon una campaña contra nosotros, diciendo que ya teníamos el campeonato. Nosotros no nos creímos eso. Fuimos fuertes y gracias a Dios estoy en un equipo humilde que jugó cada partido como si fuera una final", indicó.

Fútbol Peruano