Universitario alista celebración a lo grande en el Monumental ante Garcilaso: "Anunciamos..."

La fecha 18 del Torneo Clausura 2025 será más que especial para los hinchas de Universitario. El club merengue, además de tratar de mantener su invicto y pasar a la historia del fútbol peruano con un nuevo récord, celebrará el tricampeonato frente a su gente en el Monumental.

Tras haberle ganado a Sporting Cristal y ADT, ambos como visita, todo el plantel de Universitario tendrá el honor de tener la celebración que se merece el día viernes 7 de noviembre en el partido ante Garcilaso. El encuentro demandará el ingreso de todos sus hinchas y podrían jugar a estadio lleno.

A través de sus redes sociales, el club merengue hizo el gran anuncio para que todo el público se vaya alistando para esta fecha tan especial. "Celebremos juntos la 29. Anunciamos el cronograma de venta de entradas para nuestro partido ante Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Clausura 2025", fue el post.

Universitario anuncia la 'Fiesta de los tricampeones'.

Universitario alista temporada para el 2026

Los dirigentes del club anunciaron que se encuentran trabajando en la renovación de los jugadores más importantes del plantel y junto con ello también se planea en el fichaje de futbolista que sean de gran garantía para mejorar las actuaciones a nivel internacional para la próxima temporada en la Copa Libertadores.

El primer jugador en ser anunciado como renovado fue Horacio Calcaterra. El volante de 36 años recibió el respaldo de la administración de Franco Velazco, según informó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales. "Horacio Calcaterra renueva con Universitario de Deportes por una temporada más. El volante consiguió su séptimo título en el fútbol peruano", sostuvo.