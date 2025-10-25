Universitario va por el título nacional y enfrentará a su clásico rival en la gran final

Universitario de Deportes está a solo un partido de coronarse como campeón nacional de la Liga 1 por tercera vez consecutiva. Sin embargo, no solo en este campeonato buscará el título, ya que su delegación en la Futsal Pro también viene teniendo un buen año y definirá la copa ante un clásico rival: nos referimos a Panta Walon.

Universitario enfrentará a su clásico rival y va por el título nacional

Universitario clasificó a la gran final por el título nacional de la Futsal Pro 2025, luego del empate 4-4 entre AFA Rímac y Panta Walon el sábado 25 de octubre.

Universitario de Deportes buscará su segundo título consecutivo en el Futsal Pro ante Panta Walon.

Con este resultado, los merengues se enfrentarán a Panta Walon en el clásico moderno de futsal y lucharán en un partido único por el campeonato local.

Este enfrentamiento se debe a que Panta Walon logró ganar la primera etapa, mientras que Universitario se coronó como el ganador de la liguilla A.

Universitario de Deportes buscará su segundo título consecutivo y el cuarto a nivel histórico, por lo que vencer al equipo del Callao será esencial para lograr esos méritos.

A la vez, el ganador obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores de Futsal 2026, en donde los cuadros peruanos no han destacado últimamente, por lo que se espera que el siguiente año sea diferente.

Es importante mencionar que en el último partido de Universitario por la Futsal Pro logró vencer 9-1 a Adebami en condición de visita y lo puso muy cerca al título.