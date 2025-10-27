Mr. Peet critica mal rendimiento de ex Alianza que ahora es tricampeón con Universitario: "Bajo nivel"

0
Boca vs Barracas por Liga Profesional
El comentarista deportivo no se guardó nada y apunto contra jugador que tuvo un mal partido ante ADT donde Universitario se proclamó como campeón del Torneo Clausura 2025.

Jasmin Huaman
Mr. Peet reprobó actuación de exjugador de Alianza Lima que fichó por la 'U'.
Mr. Peet reprobó actuación de exjugador de Alianza Lima que fichó por la 'U'. | Foto: Composición Líbero /Mr. Peet Channel
En su visita a Tarma, Universitario de Deportes conquistó el campeonato local; sin embargo, durante el segundo tiempo, Jairo Concha, ex Alianza Lima, fue cambiado debido a las irregularidad que demostró tener en los minutos previos. Esto fue señalado por Mr. Peet, quien aseguró que su mala actuación fue "maquillada" por sus compañeros.

Después de su paso por Alianza Lima, Jairo Concha llegó a Universitario solamente a ganar títulos. Aunque el hincha blanquiazul no lo perdona, lo cierto es que el futbolista ha conquistado grandes victorias vistiendo la camiseta 'crema', pero todavía está en deuda a nivel internacional.

Mr. Peet mandó dura crítica al rendimiento de Jairo Concha

En los últimos partidos, Jairo Concha inició como titular de Universitario; sin embargo, el jugador ha sido uno de los primeros cambios que realizó Jorge Fossati para sacar adelante el partido. Así también lo apuntó Mr. Peet, quien destacó las actuaciones de Ureña y Pérez Guedes en el último partido ante ADT.

"Hoy el medio campo de Universitario con Ureña y con Pérez Guedes maquilla un poco el bajo partido de Jairo Concha. Si Ureña y Pérez Guedes no hubieses tenido el partido que tuvieron hoy, se hubiese notado el bajo nivel de Jairo Concha. El colectivo de Universitario hace que te maquille las malas actuaciones", señaló en su programa 'Madrugol'.

(Video: Mr Peet Channel)

Jairo Concha: contrato con Universitario y valor en el mercado

La llegada de Jairo Concha en Universitario fue en el 2024 y su contrato fue extendido hasta finales del 2026. Esto quiere decir, que los 'cremas' disfrutarán de la calidad de Concha durante toda la próxima temporada. El valor actual del jugador es de 1,30 mil euros según el portal Transfermarket.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

