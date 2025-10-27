- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Boca Juniors vs. Barracas Central
- CTS 2025
Mr. Peet critica mal rendimiento de ex Alianza que ahora es tricampeón con Universitario: "Bajo nivel"
El comentarista deportivo no se guardó nada y apunto contra jugador que tuvo un mal partido ante ADT donde Universitario se proclamó como campeón del Torneo Clausura 2025.
En su visita a Tarma, Universitario de Deportes conquistó el campeonato local; sin embargo, durante el segundo tiempo, Jairo Concha, ex Alianza Lima, fue cambiado debido a las irregularidad que demostró tener en los minutos previos. Esto fue señalado por Mr. Peet, quien aseguró que su mala actuación fue "maquillada" por sus compañeros.
PUEDES VER: Miguel Trauco revela cómo se vivió el tricampeonato en el vestuario de Alianza: "Equipo grande..."
Después de su paso por Alianza Lima, Jairo Concha llegó a Universitario solamente a ganar títulos. Aunque el hincha blanquiazul no lo perdona, lo cierto es que el futbolista ha conquistado grandes victorias vistiendo la camiseta 'crema', pero todavía está en deuda a nivel internacional.
Mr. Peet mandó dura crítica al rendimiento de Jairo Concha
En los últimos partidos, Jairo Concha inició como titular de Universitario; sin embargo, el jugador ha sido uno de los primeros cambios que realizó Jorge Fossati para sacar adelante el partido. Así también lo apuntó Mr. Peet, quien destacó las actuaciones de Ureña y Pérez Guedes en el último partido ante ADT.
"Hoy el medio campo de Universitario con Ureña y con Pérez Guedes maquilla un poco el bajo partido de Jairo Concha. Si Ureña y Pérez Guedes no hubieses tenido el partido que tuvieron hoy, se hubiese notado el bajo nivel de Jairo Concha. El colectivo de Universitario hace que te maquille las malas actuaciones", señaló en su programa 'Madrugol'.
(Video: Mr Peet Channel)
Jairo Concha: contrato con Universitario y valor en el mercado
La llegada de Jairo Concha en Universitario fue en el 2024 y su contrato fue extendido hasta finales del 2026. Esto quiere decir, que los 'cremas' disfrutarán de la calidad de Concha durante toda la próxima temporada. El valor actual del jugador es de 1,30 mil euros según el portal Transfermarket.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50