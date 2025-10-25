¿Se va? Confirman el futuro de Paulo Autuori en Cristal tras derrota ante la 'U': "Agradecerle..."

Sporting Cristal quedó fuera de la lucha por el título del Torneo Clausura 2025 luego perder 1-0 ante Universitario de Deportes en la jornada 14 de la Liga 1. Evidentemente el resultado generó diversas críticas de los aficionados con el técnico Paulo Autuori, por lo que, Julio César Uribe salió al frente y reveló qué pasará con el futuro del estratega brasileño. ¿Dejará el Rímac?

Sporting Cristal definió el futuro de Paulo Autuori tras derrota ante Universitario

El 'Diamante' volvió a ratificar la continuidad del DT en Cristal para la temporada 2026, y descartó que en la interna se haya pensado en su salida. Bajo ese escenario, el directivo del club celeste dejó en claro que la institución apunta a hacer las mejoras correspondientes con el objetivo de que el próximo año puedan ser candidatos al título nacional.

"Es lo normal (que se quede), no se ha mencionado nada contrario a lo que él ha expresado, nosotros entendemos lo que es el proyecto, entendemos lo que es el trabajo, y todo lo que se tenga que mejorar, la disposición es absoluta, así que repito la hinchada es la que quiero abrazar y ese compromiso que nos han generado con su presencia, créanme que vamos a corregir lo que corresponda para ganar el campeonato", sostuvo el director general de fútbol del elenco bajopontino en una entrevista con 'Deporte Total' de El Comercio.

Paulo Autuori seguirá en Cristal pese a caer ante Universitario

De la misma forma, el exfutbolista peruano se dirigió a la hinchada de la escuadra de La Florida y decidió expresar todo su agradecimiento por haber acompañado al equipo esta temporada, a su vez, aprovechó para manifestarles el compromiso del club sobre volver a ser protagonistas en el 2026.

"Con la sinceridad de siempre, agradecerle con mucho afecto, respeto, valorando su presencia, valorándolo mucho, se ha generado un compromiso más intenso de cara al futuro, la mejor manera de agradecer ese acompañamiento es dándoles un título y vamos a trabajar más que nunca para tratar de conseguirlo de cara al futuro", añadió.

Próximo partido de Sporting Cristal:

Según la programación oficial de la Liga 1, Sporting Cristal volverá a la acción en el Torneo Clausura 2025 este domingo cuando reciba en el Estadio Alberto Gallardo a Los Chankas por la jornada 16. Dicho encuentro quedó pactado para las 11:00 horas locales de Perú, además, podrás seguir todas las incidencias vía L1 MAX.