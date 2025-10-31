Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO por Torneo Clausura: hora, canal y pronóstico

Momento de ir a Cutervo para vivir el partido entre Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la jornada 17 del Torneo Clausura 2025. Dicho cotejo se llevará a cabo en el Estadio Juan Maldonado Gamarra este sábado 1 de noviembre a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX en DIRECTV, Win y Claro.

Uno de los equipos que parte con la presión a tope es Sporting Cristal, quien perdió la chance de pelear el Clausura ante los malos resultados en los recientes cotejos. Por si fuera poco, perdió su buena racha en el Estadio Alberto Gallardo ante Los Chankas y descendió al quinto lugar del Acumulado.

Si el torneo acabara hoy, los celestes afrontarían la Copa Sudamericana 2026. No obstante, es claro que el objetivo de los 'rimenses' es jugar la fase de grupos de la Libertadores. Solo necesitan acceder entre los cuatro mejores del Acumulado y afrontar los Playoffs para ser "Perú 2". Sería el premio consuelo para los del Rímac, quienes tienen una mala relación con la afición.

En el caso de Comerciantes Unidos, logró buenos resultados en sus recientes partidos y eso ha permitido que se aleje de la zona de descenso. Sin embargo, los de Cutervo no se confían del todo y tratarán de seguir invictos en casa como en las últimas cuatro jornadas ante rivales como Alianza Atlético, UTC, Melgar y Sport Huancayo.

Comerciantes Unidos anuncia su partido ante Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

El partido entre Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos se juega este sábado 1 de noviembre en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, Cajamarca. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos, por lo que darán todo sobre los 2649 m.s.n.m.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

Este cotejo de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos inicia a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:15 horas

Venezuela, Bolivia: 16:15 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:15 horas

España: 21:15 horas

Sporting Cristal venció 2-0 a Comerciantes Unidos por el Apertura 2025.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos?

Este duelo por el Torneo Clausura 2025 entre Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DirecTV, Win y Claro. De igual manera, se puede sintonizar ONLINE GRATIS vía DGO y en el minuto a minuto por Libero.pe.

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: pronóstico, cuotas y apuestas

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila ligeramente favorito para llevarse la victoria ante Comerciantes Unidos en esta jornada del Torneo Clausura 2025. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS COMERCIANTES UNIDOS EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 3.85 3.45 1.90 Betano 4.05 3.45 1.90 Bet365 4.10 3.40 1.90 1XBet 4.05 3.48 1.86 Doradobet 4.00 3.40 1.90

Posibles alineaciones Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Luis Abram, Miguel Araujo, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Comerciantes Unidos: Villete, Alcedo, Aguilar, Tecilla, Guzmán, Méndez, Parodi, Marina, Marchioni, Alfaro y Matías Sen.

Entradas Sporting Cristal vs Comerciantes

Estos son los precios de entradas para el partido entre Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos a jugarse en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, Cajamarca:

Oriente: 50 soles

Oriente Niño: 15 soles

Occidente: 60 soles

Occidente Niño: 15 soles

Occidente Butaca: 80 soles