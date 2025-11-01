Paolo Guerrero respondió a polémicas declaraciones de Reynoso con firme comentario: "Nada..."

El empate 2-2 entre Alianza Lima y FBC Melgar en Matute por la fecha 17 del Torneo Clausura ha dejado un sinsabor en ambos equipos, que perdieron una gran oportunidad para lograr sus objetivos en la tabla acumulada. Sin lugar a dudas, uno de los que terminó molesto con el resultado fue Juan Reynoso.

Tras el pitido final, el técnico del cuadro arequipeño encendió la polémica con sus declaraciones asegurando que el arbitraje perjudicó a sus dirigidos. Estas palabras generaron mucho revuelo, a tal punto que el referente blanquiazul, Paolo Guerrero, se refirió sobre el tema con firme comentario.

Paolo Guerrero respondió a lo dicho por Juan Reynoso

Ni bien salió el entrenador de la sala de prensa, el 'Depredador' realizó una conferencia, donde recalcó el respeto que le tiene al 'Cabezón', pero sorprendió al responder que no tenía nada que decir sobre lo dicho por él, pues al ser su rival en esta oportunidad, iba a tener ese tipo de mensajes. Sin embargo, también señaló que los 'Íntimos' mostraron su superioridad en la cancha de principio a fin.

"Con relación a los comentarios de Juan (Reynoso), los respeto, no tengo absolutamente nada que decir. Como entrenador del adversario, definitivamente va a tener comentarios en contra de nosotros, pero claramente fuimos superiores en los 95 minutos que se jugaron. (Melgar) Fue un equipo que se tiró atrás, a hacer tiempo, como lo dijo el profe Gorosito, nosotros tuvimos un poco más de empuje", declaró.

Video: Inka Digital TV

Alianza Lima dominó el partido ante Melgar

En esa misma línea, el delantero de 41 años resaltó que el conjunto victoriano tuvo mayor posesión de balón y fueron más que los rojinegros en ataque, por lo que se fue con bronca de la cancha ya que deben tener mayor capacidad de concentración para no dar ventajas a sus contrincantes de local durante los 90 minutos.

"No tuvimos situaciones claras, pero obviamente tuvimos toda la posesión de la pelota, fuimos superiores en el ataque y en el control de la pelota. Ellos con faltas, trataron de no hacer un juego intenso. Con bronca porque debemos tener más concentración, sobre todo en las pelotas paradas, jugando en casa no podemos dar ninguna chance al adversario. Mejorar esas cosas y pensar en el próximo partido", agregó.

¿Que dijo Juan Reynoso tras el empate entre Alianza Lima y Melgar?

Juan Reynoso no ocultó su enfado después del empate entre Alianza Lima y Melgar ya que consideró que el arbitraje no fue justo con el elenco arequipeño y que esto no es de ahora, sino viene de décadas, pese a la existencia del VAR.

"¿Qué faltó? Justicia en las decisiones arbitrales. Era un partido que lo debimos ganar por dos goles de diferencia. Ver la cara de tristeza y frustación a los chicos, en un partido que debimos de ganar por dos goles de diferencia, terminar empatados, y parece que no pasó nada. El penal no fue, la última falta no fue y más cosas que pasaron dentro de la cancha. Me preocupa que esto pasaba en los 80', 90'. Siempre pasa algo con los equipos 'chicos', lo triste es que sigue pasando, antes pasaba sin VAR y hoy pasa con VAR, esa es mi bronca y que todos nos hacemos los distraídos", sostuvo en conferencia de prensa.