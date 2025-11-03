Mr. Peet estalla contra Reynoso tras polémicas declaraciones contra Alianza: "No puedes tirar mi..."

Alianza Lima rescató un empate ante Melgar sobre los segundos finales del partido en Matute. Esto generó mucha desazón en tienda arequipeña, por lo que Juan Reynoso no se guardó nada en conferencia de prensa para expresar su sentir y dejar polémicas frases que ocasionaron un pronunciamiento de gente cercana a los blanquiazules como Mr. Peet.

Algunas palabras de las que hizo hincapié el mencionado periodista fue cuando Reynoso dijo "Yo he crecido acá". Peter Arévalo recordó su pasado en Alianza Lima y dejó en claro que el popular 'Cabezón' no ha ganado absolutamente nada cuando defendía los colores de la institución 'victoriana'.

"Hay una palabrita que no me cierra 'Yo he crecido aquí'. Yo no sé a qué se refiere. Si se refiere a lo profesional, el creció en Alianza. Sería bueno que aclare. Debutó en Alianza y contrariamente a lo que él creería. Raro, porque si él se refiere a Alianza durante la permanencia de Juan Reynoso, nunca ganó un título. Alianza no fue beneficiado por alguna situación extraña. Entonces tendría que aclarar a qué se refiere. Y no por tener bronca comenzar a disparar. O lo hizo quizá vendiendo humo. Ya sabemos quién es Reynoso a partir de ahora", manifestó en su programa "Madrugol".

(VIDEO: Madrugol)

Siguiendo esa línea, Mr. Peet arremetió firmemente contra Juan Reynoso al decir que su estado de ánimo no puede permitirle "tirar mi..." en conferencia de prensa. Espera que salga a aclarar los puntos que manifestó y no dejar a la interpretación ciertas afirmaciones.

"Que yo recuerde Juan, yo no veo algún favorecimiento descarado… más aún que nunca ganaste un título con Alianza como para salir a decir que Alianza Lima lo favorecieron en alguna oportunidad. Entiendo la amargura y frustración que te empaten en el descuento. Por ese hecho no puedes tirar mi… como se te antoje", agregó.

Juan Reynoso y sus polémicas declaraciones tras empate con Alianza Lima

Estas fueron las palabras de Juan Reynoso que desataron una ola de polémica. El estratega quedó muy fastidiado con la paridad en Matute, ya que no se logró el objetivo de que Melgar afronte los Playoffs hacia la Copa Libertadores 2026.

"A mí lo que me preocupa es que esto pasaba en los 80', 90'… me ha pasado muchas veces con los equipos chicos que vienen aquí. Antes pasaba sin VAR y hoy pasa con VAR. Yo he crecido acá y sé quien es el bueno, el malo… entre gitanos no nos podemos leer las cartas. Por eso cuando uno anticipa situaciones y dicen 'este no'. Parecieran que uno ve fantasmas, pero bueno la realidad es que en este fútbol que muy raramente me he equivocado", sentenció.

(VIDEO: DSports)