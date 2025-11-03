- Hoy:
¿Qué resultados necesita Alianza Lima para ser segundo del Acumulado y evitar 'semis' de Playoffs?
Alianza Lima puede evitar jugar la 'semifinal' de Playoffs para "Perú 2", por lo que te detallamos qué resultados necesita el equipo de Néstor Gorosito.
Alianza Lima es uno de los clubes peruanos que logró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 tras asegurar su posición entre los 4 mejores del Acumulado. Sin embargo, aún falta definir si jugará la fase de grupos o desde instancias previas como este 2025, por lo que aguarda lo que serán los Playoffs para "Perú 2".
Alianza Lima quiere fichar a delantero europeo que pasó por River Plate, indican en Argentina
De momento, los blanquiazules son terceros en el Acumulado con 62 unidades y están dos puntos abajo que Cusco FC. Es claro que tiene oportunidad de pasarlos en las dos jornadas que restan del Torneo Clausura, ya que eso evitará que afronte la llave de 'semifinal' de los mencionados Playoffs.
Acumulado de Liga 1 2025: así va la clasificación a falta de dos jornadas
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|33
|44
|78
|2. Cusco FC
|33
|24
|64
|3. Alianza Lima
|33
|19
|62
|4. Sporting Cristal
|33
|21
|57
|5. FBC Melgar
|35
|15
|56
¿Qué resultados necesita Alianza Lima para ser segundo del Acumulado?
En primera instancia, estos son los partidos que le restan a cada uno de los clubes involucrados como Alianza Lima y Cusco FC:
PARTIDOS DE ALIANZA LIMA
- Los Chankas vs Alianza Lima
- Alianza Lima vs UTC
PARTIDOS DE CUSCO FC
- Cusco FC vs Sport Boys
- Sport Huancayo vs Cusco FC
El conjunto blanquiazul necesita el pleno de victorias para conseguir los seis puntos por delante en el Torneo Clausura. Esto pondría a los 'íntimos' con 68 unidades, lo que fuerza a que Cusco FC no haga más de cuatro puntos en los dos cotejos próximos. Por si fuera poco, el equipo de Néstor Gorosito debe aprovechar en conseguir buena cuota de goles en caso queden igualados en unidades.
Sobre el papel, Cusco FC podría sumar, como mínimo, cuatro unidades, lo que generaría que todo se defina por diferencia de goles al estar igualado con 68 puntos. Sin embargo, en caso los blanquiazules no logren conseguir la marca de anotaciones, deben esperar que los 'dorados' caigan en uno de sus partidos ante Sport Boys o Sport Huancayo.
