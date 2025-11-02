0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Alianza Lima quiere fichar a delantero europeo que pasó por River Plate, indican en Argentina

Desde Argentina señalan que Alianza Lima está interesado en contratar a delantero europeo que pasó por River Plate y San Lorenzo. ¿El fichaje del año?

Jesús Yupanqui
Alianza Lima quiere contratar a delantero que pasó por River Plate
Alianza Lima quiere contratar a delantero que pasó por River Plate | FOTO: Liga 1
Si bien la temporada aún no termina para Alianza Lima (están peleando por clasificar a la Copa Libertadores como Perú 2), ya están planificando lo que será el 2026. Con la obligación de campeonar, para evitar el 'tetra' del compadre, los blanquiazules buscan armar un equipazo.

Pedro Gallese sorprende con rotundo mensaje sobre firmar por Universitario

Pedro Gallese sorprende con rotundo mensaje sobre firmar por Universitario

San Lorenzo Primero indicó que Alianza Lima está interesado en contratar a Andrés Vombergar. El delantero de 30 años que actualmente está militando en los 'Cuervos' ingresó a la órbita de los íntimos.

Andrés Vombergar

Señalan que Alianza Lima está interesado en Andrés Vombergar

¿Quién es Andrés Vombergar?

Andrés Vombergar es un jugador de 30 años que nació en Argentina, pero nacionalizado esloveno. Su posición en el campo de juego es de delantero, pero también puede cumplir el rol de extremo por derecha.

Andrés Vombergar

Andrés Vombergar en San Lorenzo

Actualmente, milita en San Lorenzo, club que llegó en el 2024 procedente de Kalba FC. Andrés inició su carrera deportiva en River Plate. También paso por Ituzaingó, Fénix y Los Andes (en Argentina).

En México jugó en San Luis. En Eslovenia militó en los siguientes clubes: Olimpija y Ufa. Destaca por su habilidad para posicionarse en el área.

Rendimiento de Andrés Vombergar en San Lorenzo

El delantero Andrés Vombergar disputó 28 partidos con la camiseta de San Lorenzo (entre Apertura, Clausura y Copa Argentina), anotó 9 goles y brinó una asistencia.

¿Hasta cuándo es el contrato de Andrés Vombergar con San Lorenzo?

Según datos de Transfermarkt, Andrés Vombergar tiene contrato con San Lorenzo hasta el 31 de diciembre del 2025. Su valor actual en el mercado de pases es de 3 millones de euros (el más alto de su carrera deportiva).

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

