Alianza Lima y los 'dos refuerzos' que tendrá para el partido clave contra Los Chankas

Alianza Lima es uno de los equipos que busca clasificar como Perú 2 a la Copa Libertadores 2026, sin embargo tiene la misión de vencer a Los Chankas FC por el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura para seguir sumando puntos que lo alejen de sus máximos perseguidores, Sporting Cristal y Cusco FC. Es por eso que sumará a dos jugadores para esta instancia.

Alianza Lima suma a dos jugadores para enfrentar a Los Chankas FC

Alianza Lima anunció a su lista de convocados para enfrentar a Los Chankas en el Estadio Los Chankas, Andahuaylas, Perú, por lo que presentó dos novedades que sin duda alegran a sus hinchas.

Pablo Ceppelini y Jean Pierre Archimbaud serán las dos novedades de Alianza Lima para enfrentar a Los Chankas FC. Foto: Alianza Lima.

Estamos hablando del regreso de Pablo Ceppelini y Jean Pierre Archimbaud, quienes regresarán para vestir la camiseta de Alianza tras haber estado suspendidos y no haber sido considerados por Néstor Gorosito en el último duelo ante Melgar, respectivamente.

Otra de las novedades de esta lista de convocados es que no están siendo considerados grandes jugadores como Piero Cari, Miguel Trauco y Guillermo Enrique, sin razones evidentes.

Lista de Convocados de Alianza Lima para enfrentar a Los Chankas FC

Ángelo Campos, Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Ricardo Lagos, Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Sergio Peña, Pablo Ceppelini, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Hernán Barcos.