0
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Hinchas de Alianza Lima se acercaron a entrenamiento del equipo y buscaron hablar con jugadores

En medio del entrenamiento de Alianza Lima, se reportó que hinchas blanquiazules se hicieron presente en la sede de Lurín para pedir hablar con los referentes.

Diego Medina
Hinchas de Alianza Lima se presentaron en entrenamiento del equipo.
Hinchas de Alianza Lima se presentaron en entrenamiento del equipo. | Foto: América TV | Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima inició sus entrenamientos bajo la dirección de Néstor Gorosito y fueron sorprendidos con la presencia de aficionados, quienes deseaban hablar con los jugadores ante el actual momento que vive el plantel de cara al cierre de temporada 2025. Se espera reportes oficiales para esclarecer lo acontecido en Lurín.

Miguel Trauco ha sido el lateral izquierdo de Alianza Lima en la campaña 2025

PUEDES VER: ¿Y Trauco? Alianza Lima cerca de fichar a nuevo lateral izquierdo para el 2026: "Avanzadas…"

Según pudo informar América TV, un grupo de hinchas se hicieron presente en los trabajos que realizaba el primer equipo y se reunieron con los futbolistas que son referentes de la institución blanquiazul. La idea era comprometerlos de cara a los Playoffs, ya que el gran objetivo es afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

"Hinchas de Alianza Lima han ido al entrenamiento de manera pacífica a hablar con los jugadores. El hincha al tener este año terrible en el torneo local, al menos busca ser "Perú 2". Si no pasa a Cusco en el Acumulado, debe enfrentar a Sporting Cristal. Ojo, nos dicen que fueron de manera pacífica para hablar con unos referentes", informó Óscar del Portal.

(VIDEO: América TV)

Como bien menciona el periodista Óscar del Portal, se informa que la reunión entre hinchas y futbolistas profesionales fue de manera pacífica. Es claro que ahora el pueblo blanquiazul se reúne en su afán de lograr el segundo lugar del Acumulado o, en su defecto, superar las llaves de Playoffs ante Sporting Cristal y Cusco FC.

Se sabe que Alianza Lima hizo una gran campaña internacional al superar a grandes rivales de Sudamérica entre fases previas de Copa Libertadores y Sudamericana. Sin embargo, los hinchas quedaron disconformes en cuanto el torneo local y ahora esperan consagrarse con su clasificación a la fase de grupos.

¿Qué partidos le restan a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025?

Sabiendo que ahora tienen la chance de ser segundo del Acumulado y evitar afrontar una fase previa de Playoffs, Alianza Lima tiene dos choques por delante ante Los Chankas y UTC. El choque contra los 'guerreros' será en Andahuaylas, mientras que contra los cajamarquinos en Matute.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Universitario goleó 6-0 y está a dos partidos de sumar un nuevo título nacional a su palmarés

  2. Mr. Peet estalla contra Reynoso tras polémicas declaraciones contra Alianza: "No puedes tirar mi..."

  3. ¿Cómo se define el "Perú 2" de la Liga 1 2025 entre Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano