Hinchas de Alianza Lima se acercaron a entrenamiento del equipo y buscaron hablar con jugadores

Alianza Lima inició sus entrenamientos bajo la dirección de Néstor Gorosito y fueron sorprendidos con la presencia de aficionados, quienes deseaban hablar con los jugadores ante el actual momento que vive el plantel de cara al cierre de temporada 2025. Se espera reportes oficiales para esclarecer lo acontecido en Lurín.

Según pudo informar América TV, un grupo de hinchas se hicieron presente en los trabajos que realizaba el primer equipo y se reunieron con los futbolistas que son referentes de la institución blanquiazul. La idea era comprometerlos de cara a los Playoffs, ya que el gran objetivo es afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

"Hinchas de Alianza Lima han ido al entrenamiento de manera pacífica a hablar con los jugadores. El hincha al tener este año terrible en el torneo local, al menos busca ser "Perú 2". Si no pasa a Cusco en el Acumulado, debe enfrentar a Sporting Cristal. Ojo, nos dicen que fueron de manera pacífica para hablar con unos referentes", informó Óscar del Portal.

(VIDEO: América TV)

Como bien menciona el periodista Óscar del Portal, se informa que la reunión entre hinchas y futbolistas profesionales fue de manera pacífica. Es claro que ahora el pueblo blanquiazul se reúne en su afán de lograr el segundo lugar del Acumulado o, en su defecto, superar las llaves de Playoffs ante Sporting Cristal y Cusco FC.

Se sabe que Alianza Lima hizo una gran campaña internacional al superar a grandes rivales de Sudamérica entre fases previas de Copa Libertadores y Sudamericana. Sin embargo, los hinchas quedaron disconformes en cuanto el torneo local y ahora esperan consagrarse con su clasificación a la fase de grupos.

¿Qué partidos le restan a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025?

Sabiendo que ahora tienen la chance de ser segundo del Acumulado y evitar afrontar una fase previa de Playoffs, Alianza Lima tiene dos choques por delante ante Los Chankas y UTC. El choque contra los 'guerreros' será en Andahuaylas, mientras que contra los cajamarquinos en Matute.