Juan Reynoso calificó con firmeza el empate de Melgar ante Alianza Lima en Matute: "Fue un..."

Alianza Lima logró igualar 2-2 ante Melgar en los últimos minutos del partido válido por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio de Matute. Evidentemente, la molestia se reflejó en el entrenador del 'Dominó', Juan Reynoso, quien en el post encuentro lanzó un fuerte comentario sobre el VAR y el arbitraje de Pablo López.

Juan Reynoso calificó el empate de Melgar ante Alianza Lima

Durante la conferencia de prensa, el 'Cabezón', señaló que el grupo estaba muy entusiasmado en poder conseguir un resultado a favor, el cual estaban cerca de poder concretar, sin embargo, una acción al final del compromiso terminó cambiando la historia.

Alianza Lima empató contra Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025/Foto: LÍBERO

"Hoy veníamos con mucha ilusión, el equipo en estas semanas ha ido creciendo, hoy fue un buen partido, como muchos que hemos tenido, hoy lo estábamos sosteniendo y que pase lo que sucedió al final, dices qué bronca por el esfuerzo de los muchachos", sostuvo.

(Video: DSports)

Juan Reynoso explotó con el arbitraje tras el empate de Melgar

En esa misma línea, Juan Reynoso evitó responsabilizar a su futbolistas del empate frente a los blanquiazules, y habló duramente sobre la labor del juez principal, Pablo López, y sobretodo del VAR.

"¿Qué faltó? Justicia en las decisiones arbitrales. Era un partido que lo debimos ganar por dos goles de diferencia. Ver la cara de tristeza y frustación a los chicos, en un partido que debimos de ganar por dos goles de diferencia, terminar empatados, y parece que no pasó nada. El penal no fue, la última falta no fue y más cosas que pasaron dentro de la cancha", añadió el DT.

Por último, el estratega de los 'Rojinegros' fue contundente y criticó que algunos "equipos chicos", se vean perjudicados en el resultado cuando juegan de visita ante Alianza Lima. Sobre ello, el 'Cabezón', recordó que esta situación incluso se presentaba en sus inicios como entrenador.

"Me preocupa que esto pasaba en los 80', 90', me ha pasado muchas veces cuando he venido acá desde que dirigía al Bolognesi, siempre pasa algo con los equipos 'chicos', lo triste es que sigue pasando, antes pasaba sin VAR y hoy pasa con VAR, esa es mi bronca y que todos nos hacemos los distraídos", finalizó.