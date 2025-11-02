El deseo de Paolo Guerrero antes de culminar su contrato con Alianza Lima: "Agradecer..."

El futuro de Paolo Guerrero en Alianza Lima es incierto y es que aunque el jugador acaba contra3to este año, desde hace varias semanas se habla de una posible extensión con el equipo íntimo. Lo cierto es que el 'Depredador' tiene claro cuáles son los objetivos que quiere cumplir antes de cerrar la temporada.

Puede que la estadía de Paolo Guerrero dependa de cómo acaba el año Alianza Lima, pero mientras tanto, el histórico delantero busca conseguir una hazaña más con el equipo de sus amores. Tras empatar con Melgar en Matute, el atacante de 41 años explicó su gran deseo con el club.

Paolo Guerrero y el gran objetivo que le queda por cumplir con Alianza

Tras quedar completamente alejados del primer lugar desde hace varias fechas y con el campeonato confirmado de Universitario de Deportes, Paolo Guerrero y compañía saben que deben asegurar el puesto de Perú 2 para la Copa Libertadores, pero la lucha está cada vez más estrecha. El 'Depredador' sueña con clasificarse directamente y luego resolver su futuro la institución.

"Agradecer por el apoyo que recibimos en todo momento, el equipo sale a ganar, se da íntegro, pero infelizmente los resultados no nos han estado ayudando. Lo más importante ahora es terminar bien el campeonato y buscar la clasificación directa a la Libertadores", señaló en rueda de prensa.

Paolo Guerrero busca la clasificación directa.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su renovación con Alianza?

Los rumores sobre su posible renovación con Alianza Lima son cada vez más grandes; sin embargo, Paolo Guerrero mantiene una firme postura ante esta posibilidad y no cierra las puertas a seguir vistiendo la camiseta blanquiazul.

"De mi parte, a final de temporada vamos a ver que pasa. Hay la predisponibilidad del club y mía también. Primero prefiero estar concentrado en los partidos que se vienen, que son muy importantes y tenemos que ganarlos", indicó