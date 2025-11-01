Campeón con Alianza Lima y Sporting Cristal reveló que Universitario lo quiso fichar

Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal son los equipos más grandes del fútbol peruano, que en su historia han compartido jugadores que han logrado alcanzar la gloria en el clásico rival. Uno de ellos, que estuvo cerca de sumarse a la lista, es Henry Quinteros, quien reveló que estuvo cerca de fichar por el cuadro crema cuando era jugador íntimo.

Henry Quintero, campeón con Alianza Lima y Sporting Cristal, reveló que rechazó a Universitario cuando lo quiso fichar

Quinteros, quien comparte programa en D'enganche con un panel lleno de periodistas, fue consultado si alguna vez fue pretendido por Universitario al tener una gran categoría en el balompié peruano.

Video: D'ENGANCHE

"¿Recuerdan el fondo íntimo en el que los inversionistas podían comprar un porcentaje de tu pase? Recuerdo que tres dirigentes de la U adquirieron una parte del pase de Sandro Baylón, Churrito y el mío, pero lo veían como un negocio", afirmó.

Luego el exvolante continuó diciendo: "Desde que les dije que no, después del 2001, me volvieron a preguntar porque tenía contacto con ellos", concluyó.

Las palabras de Henry Quinteros revelan que estuvo muy cerca de fichar por Universitario de Deportes cuando estaba en Alianza Lima apenas había jugado dos años en primera división, pero su compromiso y amor por el cuadro íntimo pudo más.

Dejó en claro que también hay un grupo de jugadores que a veces no desea irse al clásico rival, tal como sucedió con otros jugadores como Jairo Concha, Alejandro Hohberg, Horacio Calcaterra, entre otros.

Es importante mencionar que Henry Quintero al final salió campeón con Alianza Lima en 2001 y 2002. Además, también logró su histórico campeonato con Sporting Cristal en 2004.