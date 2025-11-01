Diego Rebagliati hizo fuerte comentario sobre Alianza Lima tras último empate: "Son dos..."

Alianza Lima empató 2 a 2 ante Melgar tras un gol de forma agónica en los minutos finales de Renzo Garcés. No obstante, esta victoria no logró satisfacer del todo al periodista Diego Rebagliati, quien dio un firme comentario sobre la igualdad en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Diego Rebagliati dio fuerte comentario sobre Alianza Lima tras empatar con Melgar

Rebagliati utilizó su programa en Movistar Deportes para dar un fuerte mensaje sobre el empate de Alianza y Melgar que beneficia a Sporting Cristal en cara al Torneo Clausura de la Liga 1.

"Mucho más importante para Cristal que para Alianza el gol del empate ante Melgar. Para los ‘Blanquiazules’, este resultado en la lucha por ser segundos son dos puntos perdidos”, mencionó.

Cabe mencionar que Sporting Cristal y Alianza Lima se disputan el segundo puesto del Torneo Clausura para ver quién clasifica como Perú 2 a la Copa Libertadores; sin embargo, este empate no beneficia del todo a los íntimos.

"Lo que pasa es que hubo un Alianza que sí tuvo una idea clara, el que jugó copas internacionales. Yo tengo la sensación, empezando por Gorosito, de que en Alianza hay un cansancio mental, una sensación de que el año se ha hecho muy largo y aún falta jugar la parte más importante", concluyó.

Por otro lado, Rebagliati también tuvo palabras sobre el rendimiento de Alianza Lima en el año y dio una comparación del juego de los dirigidos por Néstor Gorosito en la Liga 1 y luego en la Copa Libertadores 2025.

Además, dejó en su análisis que el cuadro íntimo tiene un problema mental y emocional para lograr grandes resultados en el fútbol peruano, a pesar de que le falta la parte más importante del año, que son los playoffs de la liga peruana. Esto será vital para determinar cuántos partidos sostendrá internacionalmente en el 2026.