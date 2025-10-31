- Hoy:
Renzo Garcés anotó en los minutos finales el empate de Alianza ante Melgar
Renzo Garcés marcó el gol del empate agónico para Alianza Lima frente a Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Alianza Lima empató 2-2 contra Melgar en la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 gracias al gol agónico de Renzo Garcés en los minutos finales del segundo tiempo en el Estadio Alejandro Villanueva. Además, este partido estuvo lleno de emociones debido a los goles y las polémicas que ocurrieron en el encuentro.
Alianza Lima empató 2 a 2 ante Melgar de forma agónica con gol de Renzo Garcés
A los 90+6 del segundo tiempo, Alianza Lima aprovechó un tiro de esquina para anotar el gol del empate a través de Renzo Garcés, quien aprovechó muy bien su juego aéreo.
Además, al defensor le benefició que Carlos Cáceda hiciera una mala salida, permitiendo que la pelota rebote dentro del área de Melgar y con ello Garcés cabeceó para celebrar el gol del empate.
Video: L1MAX
La celebración del jugador aliancista fue de forma eufórica debido al significado de esta victoria en condición de local en el Estadio Alejandro Villanueva y porque este resultado aún le da posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores como Perú 2.
Este gol significó la reivindicación de Renzo Garcés ante la hinchada, ya que uno de los goles de Melgar se debió a un resbalón que causó angustia a Alianza Lima durante 90 minutos.
Alianza Lima y Melgar suman puntos en la tabla acumulada
Con el empate, Universitario de Deportes sigue como líder de la tabla acumulada de la Liga 1 con 78 puntos, mientras que Cusco FC, Alianza Lima y Melgar están ubicados en el 2, 3 y 4 puesto respectivamente. Los íntimos siguen firmes en el tercer puesto.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|33
|44
|78
|2. Cusco FC
|32
|24
|63
|3. Alianza Lima
|33
|19
|62
|4. Melgar
|35
|15
|56
|5. Sporting Cristal
|32
|18
|54
|6. Alianza Atlético
|32
|12
|50
|7. Deportivo Garcilaso
|33
|7
|48
|8. Sport Huancayo
|33
|0
|45
|9. ADT
|32
|-7
|45
|10. Cienciano
|32
|7
|44
|11. Los Chankas
|31
|-8
|44
|12. Atlético Grau
|32
|-3
|37
|13. Sport Boys
|32
|-9
|35
|14. Comerciantes Unidos
|32
|-15
|33
|15 UTC
|32
|-23
|31
|16. Juan Pablo II
|32
|-16
|30
|17. Ayacucho FC
|32
|-21
|29
|18. Alianza Universidad
|32
|-29
|24
|19. Binacional
|-
|-
|-
