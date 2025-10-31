0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones de Liga 1 y Acumulado 2025

Renzo Garcés anotó en los minutos finales el empate de Alianza ante Melgar

Renzo Garcés marcó el gol del empate agónico para Alianza Lima frente a Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Luis Blancas
Renzo Garcés anotó en los minutos finales el empate de Alianza ante Melgar
Renzo Garcés anotó en los minutos finales el empate de Alianza ante Melgar | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima empató 2-2 contra Melgar en la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 gracias al gol agónico de Renzo Garcés en los minutos finales del segundo tiempo en el Estadio Alejandro Villanueva. Además, este partido estuvo lleno de emociones debido a los goles y las polémicas que ocurrieron en el encuentro.

El polémico penal que cobró el árbitro a favor de Alianza Lima y Paolo Guerrero anotó el 1-1

PUEDES VER: El polémico penal que cobró el árbitro a favor de Alianza Lima y Paolo Guerrero anotó el 1-1

Alianza Lima empató 2 a 2 ante Melgar de forma agónica con gol de Renzo Garcés

A los 90+6 del segundo tiempo, Alianza Lima aprovechó un tiro de esquina para anotar el gol del empate a través de Renzo Garcés, quien aprovechó muy bien su juego aéreo.

Además, al defensor le benefició que Carlos Cáceda hiciera una mala salida, permitiendo que la pelota rebote dentro del área de Melgar y con ello Garcés cabeceó para celebrar el gol del empate.

Video: L1MAX

La celebración del jugador aliancista fue de forma eufórica debido al significado de esta victoria en condición de local en el Estadio Alejandro Villanueva y porque este resultado aún le da posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores como Perú 2.

Este gol significó la reivindicación de Renzo Garcés ante la hinchada, ya que uno de los goles de Melgar se debió a un resbalón que causó angustia a Alianza Lima durante 90 minutos.

Alianza Lima y Melgar suman puntos en la tabla acumulada

Con el empate, Universitario de Deportes sigue como líder de la tabla acumulada de la Liga 1 con 78 puntos, mientras que Cusco FC, Alianza Lima y Melgar están ubicados en el 2, 3 y 4 puesto respectivamente. Los íntimos siguen firmes en el tercer puesto.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario334478
2. Cusco FC322463
3. Alianza Lima331962
4. Melgar351556
5. Sporting Cristal321854
6. Alianza Atlético321250
7. Deportivo Garcilaso33748
8. Sport Huancayo33045
9. ADT32-745
10. Cienciano32744
11. Los Chankas31-844
12. Atlético Grau32-337
13. Sport Boys32-935
14. Comerciantes Unidos32-1533
15 UTC32-2331
16. Juan Pablo II32-1630
17. Ayacucho FC32-2129
18. Alianza Universidad32-2924
19. Binacional---

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Torneo Clausura con el resultado Alianza vs Melgar

  2. Delantero de la selección peruana cerca de firmar con Universitario: "Quiero el tetracampeonato"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano