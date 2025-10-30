0
Confirman tiempo de suspensión de Pablo Ceppelini tras expulsión ante Sport Huancayo

El futbolista Pablo Ceppelini fue expulsado en el partido ante Sport Huancayo y fue una de las acciones polémicas del encuentro por el Torneo Clausura 2025.

Jasmin Huaman
Pablo Ceppelini se fue expulsado en el partido de visita de Alianza ante Sport Huancayo.
Pablo Ceppelini se fue expulsado en el partido de visita de Alianza ante Sport Huancayo.
Alianza Lima se llevó una importante victoria en el duelo ante el Sport Huancayo que le permite seguir soñando con ocupar la plaza de Perú 2 en la Copa Libertadores. Una de las acciones de este partido fue la expulsión de Pablo Ceppelini que se dio segundos después de su reemplazo por Sergio Peña.

Universitario ganó 4-2 pero no le alcanza a Alianza Lima en puntaje

PUEDES VER: Universitario ganó 4-2 pero sigue detrás de Alianza Lima en el Torneo Clausura

Tras la victoria ante Sport Boys, Alianza Lima tenía la obligación de ganar en Huancayo y así fue. El equipo victoriano se llevó tres puntos fundamentales que lo mantiene entre los primeros lugares de la tabla. A pesar del buen resultado, uno de los momentos que llamó la atención del hincha blanquiazul fue la expulsión de Pablo Ceppelini, quien vio la roja tras una incidencia directa con el árbitro.

Fechas de suspensión para Pablo Ceppelini

Pablo Ceppelini es una de las piezas destacadas dentro del plantel de Alianza Lima y a pesar de que ha tenido una temporada irregular, sus buenas actuaciones son más. Lamentablemente, el jugador uruguayo fue suspendido ante Sport Huancayo y debido al altercado, dejó una incógnita sobre el tiempo que pasará fuera de las canchas.

De acuerdo a la periodista Ana Lucía Rodríguez, Pablo Ceppelini recibió solo una fecha por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1. Esto quiere decir que podrá estar de regreso en la lista de convocados para el duelo ante Los Chankas.

"Recordar que Pablo Ceppelini está suspendido por ser expulsado en el partido contra Sport Huancayo. La información que tengo es que le han dado solo una fecha y en el próximo encuentro va a poder ser considerado por Néstor Gorosito", señaló en el programa de L1 MAX.

¿Se queda Pablo Ceppelini en Alianza Lima?

Durante la etapa final de la temporada, la dirigencia de Alianza Lima está trabajando en el futuro de varios jugadores del plantel y entre ellos está Pablo Ceppelini. De momento, no se conoce el futuro del futbolista extranjero.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

