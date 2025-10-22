¿Pablo Ceppelini seguirá en Alianza Lima para la temporada 2026? Lo último que se sabe

Alianza Lima todavía sigue firme en la pelea por quedar entre los cuatro primeros lugares del acumulado de la Liga 1 2025, sin embargo, en tienda blanquiazul quieren ganarle tiempo al tiempo, por lo que comienzan a trabajar en el armado del plantel 2026. Uno de los jugadores que se discute su continuidad es Pablo Ceppelini. A continuación, conoce lo último sobre el futuro del '10' aliancista.

El volante uruguayo llegó para reforzar la plantilla 'Íntima' en la presente campaña, pero ha tenido algunos altibajos por lesiones y temas extradeportivos que han hecho analizar a la directiva si lo tendrán en los planes el próximo año. Sobre el tema, se reveló en las últimas horas que ha cumplido algunos puntos que se establecen en su contrato, por lo que no ven inconvenientes que siga una temporada más en la institución.

"Ante la tendencia de que Pablo Ceppelini continúe en Alianza Lima, es bueno recordar que el jugador tiene un contrato por dos años. En el primero debía cumplir ciertos puntos de cara al siguiente, algunos de los cuales ya fueron alcanzados. Lo cierto es que en tienda íntima consideran el tema tratable y no ven inconvenientes para que el uruguayo siga en el 2026", informó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales.

Alianza Lima considera que Pablo Ceppelini puede seguir en el plantel este 2026. Foto: Alianza Lima

Pablo Ceppelini tiene contrato vigente con Alianza Lima

Es preciso señalar que el futbolista de 34 años tiene contrato vigente con los aliancistas, pues cuando estampó su firma, el vínculo señalado en el documento era hasta finales del 2026. Sin embargo, el club de La Victoria tiene la potestad de mantener lo acordado, cederlo a préstamo o rescindir el mismo.

¿Pablo Ceppelini quiere continuar en Alianza Lima?

El propio mediocampista charrúa se ha referido sobre su futuro en el elenco victoriano, asegurando que se siente bien y disfrutando de su estancia en el club, por lo que está enfocado en lograr la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. De esta forma, deja entrever que no le desagrada seguir vistiendo la camiseta blanquiazul un año más.

"La verdad que estoy disfrutando, estoy muy bien acá. Cuando llegué, la verdad que me sentía muy bien. Después, la lesión, el tema de la suspensión de la Copa, son cosas que a uno lo bajonean. Creo que a partir del Clausura se ha empezado a levantar, poco se ha hablado de eso, siempre se ha hablado de cuando he tenido malos partidos no cuando he tenido buenos. Así es que, la verdad que estoy muy contento y tratar el objetivo de ir a Libertadores", declaró en su momento.

