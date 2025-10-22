Ex DT de Universitario se mostró sumamente feliz por el nivel internacional de Alianza Lima

Un recordado director técnico de Universitario de Deportes sorprendió al mundo entero al confesar que se sintió muy feliz al ver el buen rendimiento de Alianza Lima a nivel internacional y le mandó un afectuoso mensaje a un personaje que actualmente pertenece a la institución de La Victoria. Nos referimos a Pedro Troglio, quien entrenó a la 'U' en el 2017 y 2018.

En una entrevista con el periodista Tadokoro, en su canal de YouTube, el estratega argentino, que actualmente se encuentra en Banfield, se refirió a lo que hizo el cuadro blanquiazul esta temporada tanto en Copa Libertadores como Sudamericana. Además, se mostró sumamente contento por Néstor Gorosito, a quien conoce de toda una vida y lo considera una de las grandes amistades que le dio el fútbol.

"Con 'Pipo' tenemos una relación hermosa, nos queremos muchos desde chiquitos, crecimos juntos en River. Me puso muy feliz lo que hizo en Alianza, más allá de la rivalidad futbolística, pero me encantó porque sentí que le daba dando esa chance al fútbol peruano que tanto buscaba, de ser un país duro a nivel internacional y ahora, claramente, que siga. En el campeonato está ahí en la pelea, pero cuando los resultados no se dan llegan las críticas y todo lo bueno se olvida, pero es un gran técnico y seguro le va a dejar un gran pergamino a Alianza", indicó Pedro Troglio.

De igual manera, el ex Universitario de Deportes reveló cómo se siente Néstor Gorosito en Alianza Lima y qué clase de ser humano es con sus dirigidos. "Está feliz, cómodo. Es muy lindo lima para vivir, y si encima estás en un equipo importante es claro que te sientes cómodo. Es ideal, divertido, una persona que te hace mucho reír, es una persona de barrio y le hace muy bien a los lugares a donde va", agregó el argentino.

¿Qué clubes ha dirigido Pedro Troglio?

Estos son los clubes que ha dirigido a lo largo de su carrera como entrenador: