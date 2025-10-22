- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Juventus
- Flamengo vs Racing
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Alianza anuncia oficialmente presentación de ex River Plate para todo el 2026: "Tiene el agrado..."
¡Confirmado! Alianza Lima anunciará de manera oficial a ex River Plate, quien estampará su firma en Matute para alegría de sus aficionados.
Alianza Lima dará el anuncio tan esperado a su fiel hinchada con la primera oficialización en su plantel de cara a la temporada 2026. El plantel blanquiazul ha dado buenos números a nivel internacional entre Copa Libertadores y Sudamericana, y se mantiene en la lucha del Acumulado de la Liga 1. Es por ello, que la directiva confirmó conferencia en Matute para anunciar a ex River Plate de Argentina.
PUEDES VER: Alianza toma importante decisión sobre Gallese y le hace llegar noticia a Viscarra: "Negociación"
Alianza Lima anunciará renovación de Néstor Gorosito
En las últimas horas, Alianza Lima informó a los medios de prensa que brindará una conferencia de prensa desde el Estadio Alejandro Villanueva con la presencia de Franco Navarro y Néstor Gorosito. Como acto protocolar de cara al 2026, se confirmará la renovación del ex DT que tuvo pasado en el cuadro 'millonario'.
Este hecho se llevará a cabo el día jueves 23 de octubre a partir de las 12:30 horas locales. Todo está encaminado para que Gorosito luzca nuevamente con camiseta 'íntima' y así renueve el compromiso con la institución de La Victoria de cara a los retos para el 2026.
"El Club Alianza Lima tiene el agrado de invitar a los diversos medios de comunicación a la conferencia de prensa que brindará nuestro Director Deportivo, Franco Navarro Monteiro y nuestro Director Técnico, Néstor Gorosito", informó Alianza Lima a los medios de comunicación.
Alianza Lima hará oficial la renovación de Néstor Gorosito.
Néstor Gorosito confirmó su firma con Alianza Lima
Este hecho se confirma luego de las palabras que brindó Néstor Gorosito en la antesala del partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo. En dicho momento, el 'Pipo' anunció que recibió el contrato de los blanquiazules para estampar su firma. Cada uno de los documentos fueron devueltos a la directiva, quienes tuvieron la última palabras sobre el estratega argentino.
"Yo no entro mucho en el circo, pertenezco al espectáculo pero no al circo. Se han dicho muchísimas mentiras durante este tiempo. Tenemos el respaldo del club y jugadores. Sí seguramente ya esta semana que viene se firmará todo. A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y ya lo tiene el club, así que la semana que viene seguramente se anunciará", declaró en su momento para L1 MAX.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50