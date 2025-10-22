Alianza anuncia oficialmente presentación de ex River Plate para todo el 2026: "Tiene el agrado..."

Alianza Lima dará el anuncio tan esperado a su fiel hinchada con la primera oficialización en su plantel de cara a la temporada 2026. El plantel blanquiazul ha dado buenos números a nivel internacional entre Copa Libertadores y Sudamericana, y se mantiene en la lucha del Acumulado de la Liga 1. Es por ello, que la directiva confirmó conferencia en Matute para anunciar a ex River Plate de Argentina.

Alianza Lima anunciará renovación de Néstor Gorosito

En las últimas horas, Alianza Lima informó a los medios de prensa que brindará una conferencia de prensa desde el Estadio Alejandro Villanueva con la presencia de Franco Navarro y Néstor Gorosito. Como acto protocolar de cara al 2026, se confirmará la renovación del ex DT que tuvo pasado en el cuadro 'millonario'.

Este hecho se llevará a cabo el día jueves 23 de octubre a partir de las 12:30 horas locales. Todo está encaminado para que Gorosito luzca nuevamente con camiseta 'íntima' y así renueve el compromiso con la institución de La Victoria de cara a los retos para el 2026.

"El Club Alianza Lima tiene el agrado de invitar a los diversos medios de comunicación a la conferencia de prensa que brindará nuestro Director Deportivo, Franco Navarro Monteiro y nuestro Director Técnico, Néstor Gorosito", informó Alianza Lima a los medios de comunicación.

Alianza Lima hará oficial la renovación de Néstor Gorosito.

Néstor Gorosito confirmó su firma con Alianza Lima

Este hecho se confirma luego de las palabras que brindó Néstor Gorosito en la antesala del partido entre Alianza Lima vs Sport Huancayo. En dicho momento, el 'Pipo' anunció que recibió el contrato de los blanquiazules para estampar su firma. Cada uno de los documentos fueron devueltos a la directiva, quienes tuvieron la última palabras sobre el estratega argentino.

"Yo no entro mucho en el circo, pertenezco al espectáculo pero no al circo. Se han dicho muchísimas mentiras durante este tiempo. Tenemos el respaldo del club y jugadores. Sí seguramente ya esta semana que viene se firmará todo. A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y ya lo tiene el club, así que la semana que viene seguramente se anunciará", declaró en su momento para L1 MAX.