Rebagliati revela posible fichaje de Alianza Lima y no dudó en calificarlo: "No le alcanza..."

Alianza Lima es uno de los equipos que viene trabajando con anticipación la llegada de sus refuerzos para el plantel 2026. En medio de este panorama, han surgido varios nombres que generan altas expectativas en el pueblo blanquiazul. Justamente, Diego Rebagliati se enteró de un atacante de talla internacional que suena fuerte en tienda 'íntima', por lo que no dudó en darle firmes calificativos.

Se trata de Luis Ramos, actual delantero de América de Cali y que juega internacionalmente con la selección peruana. A sus 25 años, el atacante pertenece a Cusco FC y está cedido en el cuadro colombiano, por lo que informaciones revelan que Alianza Lima está en posibilidades de consultar sobre la situación del jugador.

Luis Ramos es el actual goleador de América de Cali.

Diego Rebagliati opina sobre posible fichaje de Luis Ramos a Alianza Lima

Durante el programa "Al Ángulo", Diego Rebagliati tomó la palabra para referirse a la posibilidad de fichar a Luis Ramos para la temporada 2026. El comentarista deportivo no ve con buenos ojos la llegada del ex Cusco FC para tienda blanquiazul, pero no necesariamente por su calidad, sino por la competencia que tendrá en dicha zona.

"Se habla de Luis Ramos, que Alianza podría comprarlo a América de Cali o a Cusco FC. Si llega, sería el tercer delantero; él no va a sentar ni a Barcos ni a Guerrero. No tengo dudas que a Ramos no le alcanza para competir con jugadores de ese nivel", manifestó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Luis Ramos y su contrato con Cusco FC

Actualmente, Luis Ramos es un futbolista que pertenece a Cusco FC y tiene contrato vigente hasta el 2027. De momento está en condición de préstamo a América de Cali con opción a compra, pero informaciones revelan que Alianza Lima ha puesto la mirada en el delantero de 25 años para que haya una renovación total en la zona ofensiva de los blanquiazules.

¿En qué clubes ha jugado Luis Ramos?

Estos son los equipos por los que ha pasado Luis Ramos a lo largo de su carrera profesional: