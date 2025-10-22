¡Sorpresa! César Cueto y los 3 fichajes que pidió en Alianza Lima para 2026: "Destacan en..."

Alianza Lima se ilusiona en quedar dentro de los primeros lugares de la tabla Acumulada, pensando en una clasificación a una instancia internacional para la temporada 2026. Sin embargo, el club también empieza a organizar su plantel con miras al año siguiente y en medio de eso, el exfutbolista peruano César Cueto habló de los próximos fichajes.

César Cueto y los 3 refuerzos que sugirió en Alianza Lima para 2026

A través de una reciente entrevista con el periodista Wilmer Robles, el 'Poeta de la Zurda' fue bastante claro al manifestar que el cuadro que seguirá siendo liderado por el argentino Néstor Gorosito, necesita potenciar tres puestos en específico. En esa línea, también recomendó a las autoridades del club que prioricen jugadores peruanos en buen momento.

"Podrían reforzarse con un central de calidad, un '10' y un delantero. Hay futbolistas que destacan en el medio local. Es mi sugerencia, ya que son los directivos los que deciden", precisó.

Alianza Lima se enfoca en clasificar a un torneo internacional para 2026

Cabe recordar que, hasta la fecha los únicos tres jugadores extranjeros que son seguros en tienda íntima para la temporada 2026 con Eryc Castillo, Guillermo Viscarra y Fernando Gaibor, de acuerdo a la información que brindó el periodista deportivo Peter Arévalo.

Mientras tanto, la institución todavía viene definiendo el futuro del volante uruguayo Pablo Ceppelini, el lateral argentino Guillermo Enrique, y los delanteros Hernán Barcos y Paolo Guerrero.

Sobre el 'Depredador', Líbero pudo conocer que seguirá en La Victoria luego de revelar su intención de firmar por todo el 2026. Solo restan algunos acuerdos con la directiva para cerrar el acuerdo con el veterano atacante.